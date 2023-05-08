運輸署增指示盼減混亂 青沙易通行今迎首工作日

收費隧道不停車繳費的「易通行」昨清晨率先在青沙管制區實施，但不少駕駛者疑不熟悉或不知悉新安排，在原有收費亭前減速猶豫甚至停車，要由隧道職員指示繼續前行，運輸署昨已加裝更多指示牌。有的士業界指，初步未見「易通行」收費位置有清晰展示的士隧道費，憂慮司機收取附加費時容易引起乘客誤解，再次促請當局加裝顯示屏。
尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道所在的青沙管制區，昨清晨5時起改用「易通行」收費模式，所有車輛毋須再於收費廣場以人手或「快易通」方式繳費，而是在通過安裝在尖山隧道近九龍出入口「龍門架」的設備，以無線方式掃描車輛貼收費。原位於沙田嶺隧道外的收費廣場，各收費亭昨已包上黑布停用，一帶並豎有「不用停車」的黃底黑字指示牌。
部分車輛不諳新安排收慢或停車
收費廣場在「易通行」啟用後，每個方向均大減至3條行車線，另有一條專供巴士駛往轉乘站的行車線。不過，昨偶有駕駛者不諳新安排，在原有收費亭前減速猶豫甚至停車，隧道職員往往需要跑出行車線，指示司機不要停車繼續前行，但由於昨日是周日車流較平日少，該等情況未有造成太大影響。昨亦有不少習慣使用最左線的重型車輛不慎駛入巴士專線，要在隧道公司職員協助下，倒車返回正確行車線，險象環生。
今日青沙管制區將迎來啟用「易通行」首個工作日，運輸署長羅淑佩表示昨運作大致順利，但留意到司機或未太熟悉路面變化，昨已盡量加裝更多指示牌，避免再有車輛誤入巴士專線，並指當局會在適當地方再增加「不用停車」的指示，希望駕駛者更容易適應。
汽車交通運輸業總工會的士司機分會副主任勞士正年初接受本報訪問時指，在繳費亭有顯示屏清晰顯示隧道費金額，憂慮「易通行」實施後乘客擔心被多收隧道費，乘客和司機之間易生爭拗。
的士業界再促展示收費免乘客爭拗
勞士正昨向本報稱，雖暫未聽聞有關情況，但初步未見在「易通行」收費位置豎立顯示屏，提示隧道或的士收費。他表示，的士要在行程完結時立即向乘客收取隧道費，「你又冇寫收幾錢，變咗容易引起司機乘客誤解或爭拗」，再次建議當局要清晰展示的士收費。
另外，截至昨下午5時半，在25,375輛使用青沙管制區的車輛當中，有4,084輛未能偵測到車輛貼，佔總數約16%。羅淑佩指，有關比例與全港有85%車輛已申請車輛貼相若，屬預期之內。系統一般會在車輛駛經「龍門架」後約兩分鐘，通知已過隧道和成功收費與否。羅淑佩指，部分車輛或因車頭和車尾的車牌字體、反光度不一致等，在拍照後要經人手核實，因此或需時較長才收到通知。
運輸署下一階段會把「易通行」擴展至城門隧道和獅子山隧道，並計劃今年內擴展至所有政府收費隧道。羅淑佩提醒仍未成功用「易通行」繳費的車主，逾期14個工作日未繳費會罰款175元，再過21日要罰多350元，其後或會控告車主。