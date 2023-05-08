運輸署增指示盼減混亂 青沙易通行今迎首工作日

收費隧道不停車繳費的「易通行」昨清晨率先在青沙管制區實施，但不少駕駛者疑不熟悉或不知悉新安排，在原有收費亭前減速猶豫甚至停車，要由隧道職員指示繼續前行，運輸署昨已加裝更多指示牌。有的士業界指，初步未見「易通行」收費位置有清晰展示的士隧道費，憂慮司機收取附加費時容易引起乘客誤解，再次促請當局加裝顯示屏。

尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道所在的青沙管制區，昨清晨5時起改用「易通行」收費模式，所有車輛毋須再於收費廣場以人手或「快易通」方式繳費，而是在通過安裝在尖山隧道近九龍出入口「龍門架」的設備，以無線方式掃描車輛貼收費。原位於沙田嶺隧道外的收費廣場，各收費亭昨已包上黑布停用，一帶並豎有「不用停車」的黃底黑字指示牌。

部分車輛不諳新安排收慢或停車

收費廣場在「易通行」啟用後，每個方向均大減至3條行車線，另有一條專供巴士駛往轉乘站的行車線。不過，昨偶有駕駛者不諳新安排，在原有收費亭前減速猶豫甚至停車，隧道職員往往需要跑出行車線，指示司機不要停車繼續前行，但由於昨日是周日車流較平日少，該等情況未有造成太大影響。昨亦有不少習慣使用最左線的重型車輛不慎駛入巴士專線，要在隧道公司職員協助下，倒車返回正確行車線，險象環生。

今日青沙管制區將迎來啟用「易通行」首個工作日，運輸署長羅淑佩表示昨運作大致順利，但留意到司機或未太熟悉路面變化，昨已盡量加裝更多指示牌，避免再有車輛誤入巴士專線，並指當局會在適當地方再增加「不用停車」的指示，希望駕駛者更容易適應。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會副主任勞士正年初接受本報訪問時指，在繳費亭有顯示屏清晰顯示隧道費金額，憂慮「易通行」實施後乘客擔心被多收隧道費，乘客和司機之間易生爭拗。

