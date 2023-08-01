運輸署巴士公司擬重組南區路線　有輪椅人士憂影響出行及覆診

運輸署與巴士公司由2022年起計劃重組南區巴士路線，計劃於2023-2024年度取消及調整至少17條巴士路線，包括城巴71及71P號路線。自強協會調查發現，部分路線原途經瑪麗醫院後，若取消後，或影響殘疾人士覆診；亦有受訪輪椅人士反映，因巴士路線將重組而需改搭港鐵，出行時間大增之餘，出行或更迂迴，令他們很苦惱。協會促請當局改動前應諮詢殘疾人士，並增設接駁南區港鐵站或往返醫院、診所的巴士路線等。

輪椅人士批重組計劃透明度低

協會上月12至26日，向41名殘疾人士就南區巴士路線重組一事進行調查。居南區的輪椅人士林先生批巴士公司重組計劃的透明度低，未有考慮區內輪椅人士的需要。他表示，南區交通不完善、部分位置沒有港鐵直達，原只有巴士可到，但巴士重組後，原先直達巴士路線亦大減，改搭港鐵或要轉搭巴士，輪椅人士為避免上、落、轉車時影響其他乘客，只能減少外出。

他舉例，有輪椅人士需要定期到瑪麗醫院覆診，原依靠城巴4號、4X號等路線前往瑪麗醫院；但巴士公司計劃把深灣往返華富的48號線取消，由城巴4號線取代。他指，兩條巴士線原來客流量已很高，憂輪椅人士乘搭，遇上繁忙時間「可能等幾部車都上唔到」，出行時間或大增至兩至四小時不等。

協會已去信至運輸署，促請當局就制定重組巴士路線前應先諮詢殘疾人士、定期監察巴士公司服務質素、增設接駁南區港鐵站至往返醫院診所的巴士路線。