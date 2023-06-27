運輸署打擊違規用兩元搭車 議員形容教育意義大於執法

運輸署昨起與各公共交通營辦商展開聯合行動，派出3人小隊巡查專營巴士、小巴路線和渡輪航線的乘客，是否符合使用兩元乘車優惠的資格。署方回覆指，截至昨午5時共查核了21條專營巴士及小巴路線逾100個班次，當中截查55名懷疑違規乘客，調查後未有發現。

政府昨日起與公共交通營辦商合作，加強打擊違規使用兩元乘車優惠，為期最少兩個月。由運輸署、交通營辦商和外判保安組成的3人小隊，昨到不同巴士、小巴站頭截查可疑的乘客，港鐵亦加派職員在站內加強抽查，以及舉牌提醒乘客要使用正確車票。有立法會議員指出，3人小隊並無執法權力，認為巡查行動的教育意義較大。

張欣宇：3人小隊無權執法

在鴨脷洲的海怡半島巴士總站，早上有3人小隊到場，手持讀卡器檢查巴士和小巴乘客的八達通。有市民支持政府打擊違規使用行為，但亦有市民認為阻嚇作用有限。

立法會交通事務委員會委員張欣宇向本報稱，3人小隊均無權執法或發出告票，認為巡查行動教育意義大於執法，「所以見到出發點都係高姿態去做。」他認為，當局如有決心杜絕違規使用行為，首先應統一港鐵和其他交通工具處理同類情況的罰則，即容許交通營辦商發出定額罰款告票。

香港專線小巴持牌人協會成員陳志輝昨在一個電台節目表示，無可否認行動會延長車程時間，但始終優惠計劃涉及公帑，同類抽查行動一定要做。他又說，政府派員介入抽查有助減低司機與乘客爭執或口角的機會，料巡查可起到警惕作用。

工會憂巴士車長壓力增

汽車交通運輸業總工會新巴分會第一副主任陳樹明在同一節目稱，每程車的行車時間本身已經很緊迫，若執法隊伍發現有可疑乘客後，巴士需要停車待隊伍完成截查相關手續，或阻礙其他乘客，「如果阻到時間、阻到成車人，我哋壓力好大。」