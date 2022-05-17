運輸署擬擴大牌照服務電子化　推電子駕駛執照、車輛牌照等

運輸署牌照事務處遭審計署批評續牌要排長龍後，署方向立法會提交文件，建議擴大牌照服務電子化，修例推出電子許可證、電子車輛牌照、電子駕駛執照等。同時，為打擊有人非法棄置車輛在政府土地，署方建議訂明就兩年沒有車輛牌照的車輛，登記車主若沒有在指定期間為該車輛續領車輛牌照，或取消該車輛的車輛登記等，即屬犯法。

署方預計，今年第四季起將實施電子許可證；2023年推行電子車輛牌照及自動化續領車輛牌照的處理程序；2024年推出電子駕駛執照及改善車輛登記及領牌制度安排。

網上服務延伸至超過20項服務

運輸署表示，計劃由2022/23年起，分階段將網上服務延伸至超過20項服務，包括申請學習駕駛執照、駕駛執照複本、駕駛教師執照複本、國際駕駛許可證，以及駕駛考試排期信或駕駛考試結果的覆印本。同時，計劃為大部分許可證推出電子版本，並以「可攜式文件格式」(pdf)簽發，通過電子郵件發送給申請人。

相關許可證包括車輛行駛許可證、禁區許可證、巴士專線許可證等。申請人將可自行列印電子許可證，並以現時紙本許可證相若的方式展示。許可證會增設二維碼，警員可通過流動裝置讀取二維碼核實。署方預計，可在今年第三季將修例建議提交立法會審議，待通過相關的法例修訂並在完成系統提升後，由第四季起分階段實施上述電子許可證。