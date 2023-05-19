運輸署擬收緊體檢門檻至65歲　工會：勿將飛機師標準套於職業司機

政府建議司機體檢的年齡由70歲降至65歲，並要求一年一檢。工會代表發言時指，希望政府不要將飛機師的要求，套用在司機身上。他指出，兩者的工作環境及要求都不同，工會強烈要求政府不要製造司機恐慌，以及擔心運輸當局會製造司機失業潮。

立法會交通事務委員會今早（19日）開會討論，政府計劃收緊商用車司機提交體格證明的要求。汽車交通運輸業總工會今日有代表到政府總部外請願，要求政府尊重年長司機的駕駛經驗，以及資助司機免費驗身。

擔心或爆發離職潮

工會又稱，因為交通意外成因涉及不同因素，故要求政府不要因為個別事件，以偏概全地認為需收緊司機的驗身要求。事實上，目前達65歲或以上的小巴及的士司機，佔人手約4至5成，如果收緊驗身門檻至65歲，並要一年一檢，擔心將有不少司機會離職，導致更多車種出現人手短缺，影響交通供應。立法會議員陸頌雄亦關注當局建議或會導致矯枉過正，同時希望政府考慮為司機提供免費驗身，並將會要求盡快約見當局反映意見。

運輸及物流局和運輸署向立法會提交的文件顯示，現時年滿70歲的司機才需要提交體格證明，當局建議商用車司機的年齡門檻下調至65歲，並劃一只准商用車司機每次續牌一年。當局同時計劃收緊商用車司機的體檢標準，患有夜盲症、認知障礙症、惡性腦腫瘤、有植入式心臟除顫器等的司機，如未能通過醫學評估將不可保留商用車輛駕駛執照。