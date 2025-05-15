運輸署晤20名的士業界代表 重申政府有決心打擊非法白牌車

的士與網約車之爭未有止息，更有的士團體計劃明日(15日)請願。運輸署長李頌恩今日(15日)下午與約20名的士業界代表和相關立法會議員會面，就非法取酬載客活動的關注，以及規管網約車平台和提升的士服務質素等方面交換意見。她重申，政府有決心持續依法打擊非法「白牌車」，以及在今年內就規管網約車平台訂立立法建議。

李頌恩表示，政府正積極檢視個人化點對點交通服務的整體供求，強調會顧及服務的可持續性，在滿足乘客就點對點服務需求的同時，確保乘客安全和服務質素。政府會全面考慮交通諮詢委員會轄下「提升個人化點對點交通服務工作小組」將提交的報告、所收集到的意見包括的士業界的意見及相關數據，在今年內訂定立法建議，敲定規管網約車平台及相關車輛和司機牌證要求的細節，以促進平台規範化運作。

出席會面的代表包括商會、車行、的士車隊營辦商和車主等業界不同持份者。李頌恩表示，打擊非法取酬載客、規管網約車平台和改善的士服務是政府與業界的共同目標。會議上，彼此坦誠交流，署方明白的士業界對網約車平台和非法「白牌車」活動的關注。政府決心持續打擊非法取酬載客行為，以保障市民的安全和利益。