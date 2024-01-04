運輸署研尖沙咀沙田增對角過路處　類似澀谷「全向十字路口」　議員爭取多年：遲來的春天

全港多區街道十字路口設有行人過路處，不少市民為節省時間都會在安全情況下「打斜」過馬路，摒棄按規定過最少兩次馬路。運輸署正研究讓行人「打斜過」的「對角行人過路處」，即類似日本著名景點「澀谷十字路口」的過馬路安排；據悉，初步選址尖沙咀和沙田各一個路口測試，有當區區議員認為是一個好嘗試、能夠便利居民，亦有爭取多年的區議員形容是「遲來的春天」，安排既可方便行人亦能保障駕駛者，另有民間組織支持政府推出較符合行人真正習慣的措施。
記者：羅庸軒
行人現時如要在十字路口的一角前往對面一角，最少都要橫過兩次馬路，部分更需要分4段過，若非完全「順燈」便要花較長時間。運輸署回覆《am730》查詢時表示，現正研究加設對角行人過路處的細節和安排，並選擇在尖沙咀加拿芬道與加連威老道交界、沙田沙角街與逸泰街交界兩個十字路口測試。署方指，對角過路處相比傳統的過路處，行人可用較短距離和時間步行至對角，改善步行環境。
▼沙田沙角街與逸泰街交界路口▼
對角過路處｜沙田區議員相信會平衡行人和交通影響
沙角街與逸泰街交界的路口，鄰近港鐵沙田圍站和屋邨沙角邨、乙明邨、博康邨，附近亦有商場和街市，平日有不少行人在此橫過馬路。本身是沙田圍分區委員會委員的沙田區議員郭宣彤接受《am730》訪問指，各屋邨街市剛好分布在路口的「3個角」，增設對角過路處能方便街坊買餸，初步了解街坊對措施反應正面、支持，「依家打直再打橫行遠咗，行唔晒就要等多個燈。」
郭宣彤又指，以年輕人速度目前有足夠時間打斜過馬路，但長者就未必足夠，據其所知運輸署現正收集有關時間數據，相信署方會平衡行人所需時間和對交通流量的影響，估計日間非繁忙時間不會對車流帶來太大影響。郭宣彤續稱，在擔任分區委員會委員前，曾經有地區人士向運輸署提出過建議，認為今次是一個好嘗試、好開始，希望署方能因應居民需要，以創新方式提供更好的措施。
▼尖沙咀加拿芬道與加連威老道交界路口▼
對角過路處｜記者實測打斜過馬路慳一半時間
將軍澳雖然有「天橋之城」稱號，但部分十字路口仍然受居民歡迎，打斜過馬路的情況當然亦天天上演。《am730》記者測試在寶邑路及唐俊街交界路口過路，發現用正常步速以「L」字形守法過馬路，由寶盈花園經天晉II往港鐵將軍澳站，因設計上不「順燈」共需時71秒，若直接打斜過則只需32秒。
西貢區議員張美雄早在2017年已向運輸署提出類似建議惟未被接納。對於署方終為此展開研究，他向《am730》直言這是「遲來的春天」，憶述往時不論在區議會或社區諮詢向政府反映建議時，對方都以行車時間會延長為由拒絕，「今次起碼嘗試踏出第一步。」他以寶邑路及唐俊街交界為例，大部分居民都是朝著港鐵站方向進發，「老幼男女、攞住手拉車、推住BB車、揸住拐杖……九成九都係打斜行，改變唔到佢哋習慣。」
對角過路處｜張美雄：澀谷「全向十字路口」實用又可觀
張美雄指，當年在日本親身體驗澀谷的「全向十字路口」後，認為屬於十分實用、可觀的景點，所以建議把安排搬到將軍澳，並說澳門近年亦廣泛設置斜行過路設施。他希望運輸署能夠再包容和開放一些，考慮在寶邑路及唐俊街交界路口試行，「唔好忘記將軍澳呢個地方。」翻查資料，澳門自2021年起已陸續在合適的十字路口，增設斜行式過路設施，澳門當局指設施能減少二次過路、縮短行人過路所需時間及提供額外過路空間，形容效果令人滿意。
▼將軍澳寶邑路及唐俊街交界路口▼
對角過路處｜街道變革倡更多路口「四邊全綠」
民間組織街道變革發起人嚴卓衡接受《am730》查詢稱，今次兩個選址的條件分別切合新市鎮普遍路口和港九較狹窄街道的情況，富有參考價值，又歡迎政府推出較符合行人真正習慣的措施、給予行人有更大優先權，若試驗成功應該要擴展到更多路口。他進一步指，現時四邊會同時間行人綠燈的十字路口都符合條件，建議政府增加更多會「四邊全綠」的十字路口，「某程度打斜過可能會更有效率」，長者較多的舊區更應提供稍長的過路時間。
對角過路處｜運輸署：要個別考慮路口特性
運輸署指，香港路口一般車流較繁忙，因此設立對角過路處時要小心研究和考慮個別路口特性，包括行人對角過馬路的需要、車流、人流、過路距離和所需時間等因素，以確保設立對角過路處後有關路口仍可維持足夠車輛通行能力，避免對整體交通造成嚴重影響。署方續解釋，對角過路處的過路距離較傳統過路處長，加上路中心不能設立行人安全島，所以交通燈號須設定較長的行人綠燈時間，以提供足夠時間安全過馬路。
市民李婆婆認為擬設的斜行過路處能方便行人，現時要分兩段橫過「要轉好多次」，並有部分路口的行人綠燈時間不協調。市民吳先生則形容政府經常「擬而不決，決而不行」，雖然同意設施能方便行人，但對正式在全港路口推展沒有太大寄望，「幾時先搞得到，又要先試行然後再研究。」