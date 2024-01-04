運輸署研尖沙咀沙田增對角過路處　類似澀谷「全向十字路口」　議員爭取多年：遲來的春天

全港多區街道十字路口設有行人過路處，不少市民為節省時間都會在安全情況下「打斜」過馬路，摒棄按規定過最少兩次馬路。運輸署正研究讓行人「打斜過」的「對角行人過路處」，即類似日本著名景點「澀谷十字路口」的過馬路安排；據悉，初步選址尖沙咀和沙田各一個路口測試，有當區區議員認為是一個好嘗試、能夠便利居民，亦有爭取多年的區議員形容是「遲來的春天」，安排既可方便行人亦能保障駕駛者，另有民間組織支持政府推出較符合行人真正習慣的措施。 記者：羅庸軒 行人現時如要在十字路口的一角前往對面一角，最少都要橫過兩次馬路，部分更需要分4段過，若非完全「順燈」便要花較長時間。運輸署回覆《am730》查詢時表示，現正研究加設對角行人過路處的細節和安排，並選擇在尖沙咀加拿芬道與加連威老道交界、沙田沙角街與逸泰街交界兩個十字路口測試。署方指，對角過路處相比傳統的過路處，行人可用較短距離和時間步行至對角，改善步行環境。 ▼沙田沙角街與逸泰街交界路口▼

對角過路處｜沙田區議員相信會平衡行人和交通影響 沙角街與逸泰街交界的路口，鄰近港鐵沙田圍站和屋邨沙角邨、乙明邨、博康邨，附近亦有商場和街市，平日有不少行人在此橫過馬路。本身是沙田圍分區委員會委員的沙田區議員郭宣彤接受《am730》訪問指，各屋邨街市剛好分布在路口的「3個角」，增設對角過路處能方便街坊買餸，初步了解街坊對措施反應正面、支持，「依家打直再打橫行遠咗，行唔晒就要等多個燈。」 郭宣彤又指，以年輕人速度目前有足夠時間打斜過馬路，但長者就未必足夠，據其所知運輸署現正收集有關時間數據，相信署方會平衡行人所需時間和對交通流量的影響，估計日間非繁忙時間不會對車流帶來太大影響。郭宣彤續稱，在擔任分區委員會委員前，曾經有地區人士向運輸署提出過建議，認為今次是一個好嘗試、好開始，希望署方能因應居民需要，以創新方式提供更好的措施。 ▼尖沙咀加拿芬道與加連威老道交界路口▼

對角過路處｜記者實測打斜過馬路慳一半時間 將軍澳雖然有「天橋之城」稱號，但部分十字路口仍然受居民歡迎，打斜過馬路的情況當然亦天天上演。《am730》記者測試在寶邑路及唐俊街交界路口過路，發現用正常步速以「L」字形守法過馬路，由寶盈花園經天晉II往港鐵將軍澳站，因設計上不「順燈」共需時71秒，若直接打斜過則只需32秒。 西貢區議員張美雄早在2017年已向運輸署提出類似建議惟未被接納。對於署方終為此展開研究，他向《am730》直言這是「遲來的春天」，憶述往時不論在區議會或社區諮詢向政府反映建議時，對方都以行車時間會延長為由拒絕，「今次起碼嘗試踏出第一步。」他以寶邑路及唐俊街交界為例，大部分居民都是朝著港鐵站方向進發，「老幼男女、攞住手拉車、推住BB車、揸住拐杖……九成九都係打斜行，改變唔到佢哋習慣。」 對角過路處｜張美雄：澀谷「全向十字路口」實用又可觀 張美雄指，當年在日本親身體驗澀谷的「全向十字路口」後，認為屬於十分實用、可觀的景點，所以建議把安排搬到將軍澳，並說澳門近年亦廣泛設置斜行過路設施。他希望運輸署能夠再包容和開放一些，考慮在寶邑路及唐俊街交界路口試行，「唔好忘記將軍澳呢個地方。」翻查資料，澳門自2021年起已陸續在合適的十字路口，增設斜行式過路設施，澳門當局指設施能減少二次過路、縮短行人過路所需時間及提供額外過路空間，形容效果令人滿意。 ▼將軍澳寶邑路及唐俊街交界路口▼