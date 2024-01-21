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2024-01-21 14:50:10

運輸署籲提防偽冒「易通行」欺詐短訊 交警方跟進

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紅磡海底隧道已實施易通行。

紅磡海底隧道已實施易通行。

政府管理所有隧道已實施不停車繳費服務「易通行」，有車輛貼因各類原因偶會未能付款，亦有沒有貼車輛貼會要被事後「追數」，有騙徒藉此發出可疑短訊呃錢。運輸署呼籲市民提高警覺，留意聲稱由「易通行」發出的欺詐短訊。相關短訊冒充「HKeToll」名稱發出，並附有超連結至偽冒網站（HK.PCeToll[.]xyz及PC-HKeToll[.]com），企圖欺騙收件人付款及騙取其信用卡資料。
 

「易通行」不會發附超連結短訊或電郵

運輸署澄清該短訊並非由「易通行」發出，已把事件交警方跟進。運輸署提醒市民，「易通行」不會向車主發出附有超連結的短訊或電郵，引導他們到連結的網站進行交易。車主如需在網上補交隧道費，必須登入「易通行」網站（hketoll.gov.hk）或流動應用程式。

切勿登入可疑網站及提供個人資料

市民如接獲不明來歷的短訊，應保持警覺，切勿登入可疑網站及提供個人資料。任何市民若曾向該網站提供個人資料，應與警方聯絡。如對「易通行」有任何查詢，可致電3853 7333。 

「CyberDefender 守網者」增提醒騙徒發假易通行短訊呃信用卡資料

類似假短訊非首次出現，警方FB專頁「CyberDefender 守網者」亦有類似提醒，指騙徒再假冒「易通行」發放短訊，聲稱自動繳費不成功，要求點擊訊息內連結進入假網站輸入信用卡資料補交費用，藉此盜用信用卡資料。

警方提醒有騙徒發易通行假短訊。

警方提醒有騙徒發易通行假短訊。

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