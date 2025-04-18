港珠澳大橋大量旅客等候金巴出境　港鐵：東鐵綫部份列車以大埔墟作終點（更新）

【11:55更新】運輸署表示，因應長假期出境人潮高峰，目前使用羅湖管制站的人數眾多，為配合關口人潮管制措施，東鐵綫的個別列車班次已作出調整，乘客或需於中途站轉車，車站已加派人手協助乘客。港鐵宣布，個別由金鐘站開出的北行列車會以大埔墟為終點站，乘客需於該站轉車。車站已加派人手協助乘客。請乘客為行程預留時間。

【11:20更新】運輸署宣布，深圳灣管制站的特別交通安排。指因為進入深圳灣管制站的跨境私家車眾多，等候駛往旅檢區進行離境手續的時間可能需要90分鐘，警方現正在深圳灣管制站實施第二階段特別交通安排。跨境私家車須沿深圳灣公路大橋靠左行駛，然後沿貨車通道進入一個預設的私家車等候區排隊，並等候進一步指示駛往旅檢區進行離境手續。