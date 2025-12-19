運輸署1.1起加強跟進考牌車裝輔助裝置 涉道路安全及致考試不公

私家車合併試合格率長期徘徊在三成左右，考牌花錢花時，考生當然想「一take過」！有教車師傅為助學員過關，在考試車輛加裝標記、輔助鏡等設施。近日有運輸署通告流出，指部分車輛疑涉非法改裝或裝置過多附加設備，影響考試公平，將跟進事件。署方回覆有關查詢時表示，已去信業界解釋考試車輛要求，並於明年1月1日開始加強跟進涉嫌違反規定的車輛。業界對安排看法不一，有指部分附加設備實為教車工具，新措施對教車工作或有一定影響；另有人認為新措施屬「撥亂反正」，促使考生學習並真正掌握駕駛技術。記者：李朗僑、羅庸軒 攝影：鍾式明

近日網上流出的通告指，運輸署接獲投訴，指部分駕駛考試車輛加裝過量或尺寸過大的附加設備涉非法改裝；運輸署回覆本報查詢指，留意到部分駕駛考試車輛懷疑曾被改裝，或裝上過大或過量附加裝置，有機會影響駕駛考試的公平。

運輸署續指，有關裝置包括改裝泥擋(例如伸出物為一條堅硬鋁條)、加裝不合規格的照明燈及輔助鏡(例如加裝超越側鏡的頭轆鏡)等，有機會違反法例及對其他道路使用者構成安全風險。因此，署方早前已與業界舉行座談會，並去信業界解釋駕駛考試車輛的要求，提醒所有駕駛教師駕駛考試車輛必須符合《道路交通(車輛構造及保養)規例》等條例的規定及要求。署方將於下月1日起對涉嫌違反相關規定的駕駛考試車輛加強跟進行動，包括要求有關車輛於指定時間內改善或轉介至車輛檢驗辦事處檢驗，以確保相關車輛符合要求進行駕駛考試。

