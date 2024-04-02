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2024-04-02 04:30:37
日報

過去一個月約300食肆結業 飲食業︰北上成風 市道差情況或持續

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北上消費

香港人生活壓力大，多會趁假期外遊。(林靄怡攝)

過百萬市民趁復活節長假離境，餐飲聯業協會會長黃家和指，長假期整體生意額較往年同期下跌超過三成，當中以高端食肆影響最大，相信與消費力高的市民都離開香港外遊有關；又估計，估計過去一個月約有300間食肆結業，預料今年市道差的情況會持續，稱香港要有大突破或轉型，才有望帶旺經濟。

黃家和昨在港台節目稱，港人北上消費已成風氣，短期內對餐飲業信心有些許動搖；透露最受影響的是高端食肆，因復活節假離港市民屬高消費力一群，他們離港即把消費力轉移至境外，而留港的六百多萬人不是無消費，但消費力明顯亦減弱。他估計，今年復活節本港餐業生意按年跌逾三成，估計日間生意額減少至少兩成，晚間生意更可能較原先預料跌得更多，或減少四成以上，「對餐飲行業來講很大警號。」

黃家和又指，過去1個月，估計本港有200至300間食肆結業，料今年市道差的情況會持續。他指，4月因農曆年春茗和復活節等節慶活動過去，整體消費會下跌，料要待5月母親節等節日活動，市道才有望受刺激，惟擔心往後長假期年輕人都選擇離港消費，指香港要有大突破或轉型，才有望帶旺經濟。

他指，政府近期致力舉辦大型盛事吸引遊客，確實帶動了港人和遊客參觀，但一般只有鄰近西九文化區、尖沙咀、維港兩岸活動地點的食肆受惠。他透露，日前曾赴澳門出席一個活動，發現當地雖然同樣受居民北上消費影響，但政府出盡法寶吸引內地遊客消費，相反香港只是民間「單打獨鬥」，建議餐飲、零售和旅遊業日後要與澳門合作，設計「打包式」旅遊活動。

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