過去一年捉7.26萬隻活鼠増24% 食環署盼年底黑點數目減六成

食環署正舉行2024年滅鼠運動。環境局昨透露，食環署在過去一年捕獲約7.26萬隻活鼠，較前一年同期增24%，計及活鼠及死鼠，檢獲總數更達10.61萬隻，升19%。食環署在今年推行的新鼠患監察計劃，首半年全港整體「無鼠百分比」為95.1%，當中西貢區的「無鼠百分比」最高(99.4%)，灣仔區則最低(87.1%)。局方指，食環署會持續進行滅鼠行動，冀達在今年底前將黑點數目減少六成的目標。
環境局昨就「各界滅鼠行動」與包括房協、領展、港九新界販商社團聯合會，以及飲食業、物管、建造業和滅蟲業等多個組織或機構代表會面，推動業界繼續在未來一年採取有效的防鼠滅鼠措施。局方透露，以多管齊下的策略滅鼠，工作漸見成效。食環署在過去一年(2023年8月至2024年7月)，捕獲約7.26萬隻活鼠，較前一年同期增24%；當中約有3.64萬隻活鼠是由食環署的夜間防治鼠患流動隊捕獲。計及活鼠及死鼠，食環署檢獲總數達10.61萬隻，升19%。食環署會持續針對鼠患主要黑點(97個)滅鼠，以期達到2023年《施政報告》所訂，在今年底前將黑點數目減少六成的目標。
灣仔「無鼠百分比」 全港最低
食環署今年亦推行了新鼠患監察計劃，首次利用熱能探測攝錄機配以人工智能技術調查各區鼠隻活動情況，食環署指，新技術的靈敏度和精準度較高，調查覆蓋的範圍較廣，受環境因素影響的風險亦較低。調查結果可提供有用的鼠患資訊和數據，反映整體鼠患情況。今年首半年數據顯示，全港整體「無鼠百分比」為95.1%；19區的「無鼠百分比」除灣仔(87.1%)外，其餘均超過九成，並以西貢區最高(99.4%)、其次為南區(98.7%)。百分比較低的有灣仔，深水埗區(90.3%)和九龍城區(93.0%)。食環署亦會因應數據，採取針對的跟進行動。該計劃按實際情況在來年擴展至康文署及房屋署轄下的場地。
擴大廚餘收集網絡助斷絕老鼠食物來源
局方又指，環保署6月已在全港所有213個公共屋邨安裝了合共740個智能廚餘回收桶，並透過不同計劃，資助62個私人屋苑安裝約200個智能廚餘回收桶，目標是在今年內增至逾100個私人屋苑安裝約400個智能廚餘回收桶。部分食環署街市亦裝設處理或收集廚餘相關設施，環保署則在96個公眾垃圾收集站設立了廚餘回收點，收集鄰近食肆和家居所產生的廚餘。環保署會繼續擴大廚餘收集網絡，以便利市民及社會各界交付廚餘作轉廢為能或為材之用，有助改善環境衛生，斷絕老鼠的食物來源。