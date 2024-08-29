過去一年捉7.26萬隻活鼠増24% 食環署盼年底黑點數目減六成

食環署正舉行2024年滅鼠運動。環境局昨透露，食環署在過去一年捕獲約7.26萬隻活鼠，較前一年同期增24%，計及活鼠及死鼠，檢獲總數更達10.61萬隻，升19%。食環署在今年推行的新鼠患監察計劃，首半年全港整體「無鼠百分比」為95.1%，當中西貢區的「無鼠百分比」最高(99.4%)，灣仔區則最低(87.1%)。局方指，食環署會持續進行滅鼠行動，冀達在今年底前將黑點數目減少六成的目標。

環境局昨就「各界滅鼠行動」與包括房協、領展、港九新界販商社團聯合會，以及飲食業、物管、建造業和滅蟲業等多個組織或機構代表會面，推動業界繼續在未來一年採取有效的防鼠滅鼠措施。局方透露，以多管齊下的策略滅鼠，工作漸見成效。食環署在過去一年(2023年8月至2024年7月)，捕獲約7.26萬隻活鼠，較前一年同期增24%；當中約有3.64萬隻活鼠是由食環署的夜間防治鼠患流動隊捕獲。計及活鼠及死鼠，食環署檢獲總數達10.61萬隻，升19%。食環署會持續針對鼠患主要黑點(97個)滅鼠，以期達到2023年《施政報告》所訂，在今年底前將黑點數目減少六成的目標。