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2024-06-05 17:42:48

過去一年逾7400萬港人次　經陸路口岸北上消費

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過去一年，逾7,460萬港人次經各陸路口岸出境，同期內地訪客約2,600萬人次。(資料圖片)

過去一年，逾7,460萬港人次經各陸路口岸出境，同期內地訪客約2,600萬人次。(資料圖片)

商務及經濟發展(5)回覆立法會議員梁毓偉就有關「促進本地消費市場的發展」的書面質詢，交代過去12月每月經各陸路口岸，包括港珠澳大橋香港口岸到內地的香港居民人次，以及同期經該等口岸來港的內地旅客人次；顯示過去一年出境香港居民有逾7,460萬人次，至於同期訪港內地旅客則僅有逾2,600萬人次。

在過去12個月，每月經各陸路口岸(包括港珠澳大橋)出境的香港居民及訪港內地旅客人次。(政府新聞處圖)

在過去12個月，每月經各陸路口岸(包括港珠澳大橋)出境的香港居民及訪港內地旅客人次。(政府新聞處圖)

同期內地訪客約2600萬人次

在過去12個月出境香港居民人次中，以今年3月出境人次為最多，達逾803萬人，按月增24.2%，其次為去年12月，有逾748.6萬人次出境，按月升16.3%。在訪港內地旅客方面，今年2月有約274萬人次來港，按月數目最多，其次為去年12月，約有262萬人次訪港。

政府：證明大灣區建設工作取得成果

政府表示，香港自回歸以來，與內地的經濟日益融合，加上在大灣區「一小時生活圈」的大格局下，無論是香港居民到大灣區消費，或大灣區居民來港消費，都是「自然的經濟活動」，亦某程度上證明多年來就大灣區建設的工作取得成果。但政府承認訪港旅客消費模式改變，以及部分港人增加北上消費等因素，令部分本地中小企經營面對著不少挑戰，政府一直為中小企提供支援，認為隨著香港經濟繼續增長和訪港旅客增加，將進一步為本港的零售業提供支持。

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