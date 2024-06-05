過去一年逾7400萬港人次　經陸路口岸北上消費

商務及經濟發展局今(5日)回覆立法會議員梁毓偉就有關「促進本地消費市場的發展」的書面質詢，交代過去12月每月經各陸路口岸，包括港珠澳大橋香港口岸到內地的香港居民人次，以及同期經該等口岸來港的內地旅客人次；顯示過去一年出境香港居民有逾7,460萬人次，至於同期訪港內地旅客則僅有逾2,600萬人次。

同期內 地訪客約2600萬人次 在過去12個月出境香港居民人次中，以今年3月出境人次為最多，達逾803萬人，按月增24.2%，其次為去年12月，有逾748.6萬人次出境，按月升16.3%。在訪港內地旅客方面，今年2月有約274萬人次來港，按月數目最多，其次為去年12月，約有262萬人次訪港。