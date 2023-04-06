過去三個財年1665名公務員遭紀律懲處　邊個部門最多人違紀？

根據顯示，被紀律懲處人數最多的是警隊，共有487人。其中，2020/21年度，有42人被正式紀律懲處，有109人被簡易紀律懲處；在2021/22年度，44人被正式紀律懲處，73人被簡易紀律懲處；2022/23年度，截至2022年12月31日，71人被正式紀律懲處，148人被簡易紀律懲處。正式紀律懲處包括免職降級、嚴厲譴責、譴責、罰款等；簡易紀律懲處包括口頭警告、書面警告和訓誡。

公務員表現一直備受關注。據公務員事務局提供最新數據指，截至2022年12月31日的過去3個財政年度，共有542名公務員因干犯嚴重不當行為，或被裁定干犯刑事罪行而被正式紀律懲處；另有1,123人因干犯性質較為輕微的不當行為，而被簡易紀律懲處。即三年合共1,665名公僕被紀律懲處。

郵政署違紀人數居次

而郵政署遭紀律懲處人數僅次警隊，共194人。2020/21年度，8人被正式紀律懲處，54人被簡易紀律懲處；2021/22年度，18人被正式紀律懲處，60人被簡易紀律懲處；2022/23年度，截至2022年12月31日，有17人被正式紀律懲處，37人被簡易紀律懲處。

至於食物環境衞生署則排行第三，遭紀律懲處人數共149人。在2020/21年度，有27人被正式紀律懲處，有17人被簡易紀律懲處；在2021/22年度，有29人被正式紀律懲處，有31人被簡易紀律懲處；在2022/23年度，截至2022年12月31日，有25人被正式紀律懲處，有20人被簡易紀律懲處。

而懲教署則排行第四，共127人遭紀律懲處人數。2020/21年度，8人被正式紀律懲處，30人被簡易紀律懲處；2021/22年度，11人被正式紀律懲處，34人被簡易紀律懲處；2022/23年度，截至2022年12月31日，12人被正式紀律懲處，32人被簡易紀律懲處。