過去3年35輛政府車因交通意外退役　邊個部門去年換最多車？

政府物流服務署回覆立法會特別財委會書面提問指，去年增添車輛數目最多的部門為警務處，共增添5輛一般用途車輛。換車方面，去年由物流署換車最多的亦是警務處，一共花費2.1億元換72輛車，其次是換35部車的漁護署，食環署同年亦更換34輛車，兩部門的相關開支各為約1.9億元。署方列明，有關數據並不包括特別用途車輛。

政府車輛大部分均掛上「AM」字頭的車牌，坊間因此統稱政府車為「AM車」。政府物流服務署指，去年共為35個決策局、部門、機構更換352輛一般用途車輛，涉款總額達16.3億元，又為7個部門添置共16輛一般用途車輛，涉款近1.5億元。此外，過去3年共有35輛政府車因交通意外而要提早退役。

警務處擁近2900輛車成部門之冠

環保署回覆特別財委會書面提問時則提到，本港截至今年1月底政府各部門共有7,108輛車，包括2,523輛特別用途車輛，如垃圾收集車等。截至今年1月，警務處合共擁有2,877輛車，屬各部門之冠，其次是有804輛車的消防處，第三是有718輛車的食環署。房屋局是唯一沒有政府車的部門，另有11個部門或機構只有一輛政府車，包括公司註冊處、政府化驗所、選舉事務處和庫務署等。

物流署解釋，在考慮是否更換車輛前，會顧及多種因素，包括累積維修費用、車齡、行車里數、更換費用及有關部門的運作需要等方面，而不會純粹取決於車輛使用年期。

至於審核部門提出增添車輛要求時，署方會考慮要求是否具充分理據、用現有車輛或能否租車應付新增運作需要的可行性等，目標是使用符合成本效益的方法，滿足各部門需要。