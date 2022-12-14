過去5年3%境外公司稱逐步終止或離港　丘應樺：屬低水平

商務及經濟發展局長丘應樺在立法會會議上書面答覆議員陳健波有關吸引外資公司來港的提問。丘應樺表示，有香港境外母公司的駐港公司在過去5年間一直維持在9,000間左右的水平，表示會逐步終止或遷離香港的公司比例就一直維持在約3%的低水平。他認為數據顯示海外及內地公司對香港營商環境依然充滿信心。

丘應樺指，過去5年，香港經歷前所未見的挑戰，持續的新冠疫情打擊全球經濟，貿易爭端、地緣局勢緊張以及因疫情實施的旅遊限制影響非本地公司來港投資和擴展業務的計劃，但根據投資推廣署和政府統計處進行的調查，有香港境外母公司的駐港公司(海外及內地公司)期間一直維持在9,000間左右的水平，表示會逐步終止或遷離香港的公司比例一直維持在約3%的低水平，認為相關數據充分顯示海外及內地公司對香港營商環境依然充滿信心，同時反映香港堅實的基礎和核心優勢。

稱 「引進重點企業辦公室」年內成立

對於會否加快成立「引進重點企業辦公室」，盡快改用主動招商的策略以鞏固香港國際金融及貿易中心的地位，丘應樺回應指，政府即將在今年內成立「引進重點企業辦公室」，由財政司司長帶領，專責向內地和海外的重點企業提供特別配套措施和一站式服務，辦公室成立後，將全力全速推動招商引資工作，積極為香港引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業。