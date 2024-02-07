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2024-02-07 21:07:00

過山車故障12人安全獲救 機電署：確保安全才可重啟

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迪士尼過山車飛越太空山故障（網上圖片）

迪士尼過山車飛越太空山故障（網上圖片）

警方今日(7日)下午3時21分接報，香港迪士尼樂園的室內過山車「星戰極速穿梭」懷疑故障停在半空，涉及兩卡車。警方稱12名遊客被困，現場未有火花及煙霧，消防派出高空拯救專隊抵現場拯救，全部人於4時許安全救出，無人受傷。

大部份乘客不慌張 有小朋友喊

一度被困的11歲女童Coco表示，事發時過山車並非位於斜坡，她及大部份乘客都不慌張，但現場有其他小朋友喊。Coco指事發後場內有廣播，著被困人士安坐等待救援，被困時間不是很長。

迪士尼樂園表示，下午約3時星戰極速穿梭設施運作期間，因有賓客登車時間過長，致列車未能按時開出，為安全起見而觸發設施控制系統，導致設施暫停。演藝人員馬上協助乘客撤離，事件中無人受傷。其中一列載有12位乘客的列車，由於停靠位置需按樂園既定機制通知消防處到場協助。該列車的所有乘客約於4時15分安全自行離開列車。樂園對所有受影響的賓客致歉。

檢查完成後始重新開放設施

樂園十分重視賓客和演藝人員的安全，即時暫停設施運作，進行全面檢查，待檢查完成後始重新開放設施。

「星戰極速穿梭」以《星球大戰》系列電影為主題，由原本的「飛越太空山」改建，2016年6月起啟用。

迪士尼過山車飛越太空山故障（網上圖片） 迪士尼過山車飛越太空山故障（網上圖片） 迪士尼過山車飛越太空山故障（網上圖片）

機電署今晚(7日)表示，正調查事故，初步調查發現，事發時有九列過山車正在運作。由於上落客區列車延誤，安全系統啓動並將軌道上的所有列車制停，以防止其他列車進入上落客區。由於當時有列車被制停於較難接近的區域，所以迪士尼樂園根據操作程序，先聯絡消防處提供協助，然後才安排乘客離開機動遊戲機。所有乘客於下午四時十五分獲安全疏散，事故中沒有乘客受傷或機件故障。署方已要求迪士尼樂園對有關過山車作全面檢查，在確保安全後才可重新開放，並就事故提交報告。
　 

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