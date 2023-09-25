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2023-09-25 04:30:30
日報

過渡屋恒莆新苑單位滲水 房屋局︰已執修六成料無損入伙時間

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過渡房屋 何永賢

何永賢(左一)向公眾介紹過渡房屋項目。(蘇文傑攝)

房屋局第二次舉辦過渡房屋開放日，13個機構參與。房屋局指，目前7,800個單位已使用，明年底前有另外約1.32萬個單位陸續落成，今起推網上申請平台「住得易」，料可加快申請流程。就錦田過渡房屋「恒莆新苑」多個組裝單位早前被發現有滲水及發霉問題，房屋局長何永賢表指，承建商正加緊執修，六成單位已完成修葺，相信不會影響入伙時間。

房屋局長何永賢表示，截至上月底，過渡房屋單位已有約7,800個投入服務，多個過渡房屋項目入住情況理想，市區及擴展市區的平均入住率超過九成，部分單位更已流轉2至3次，個別項目的單位使用率達110%。位於新界的項目入住率則平均約有87%。未來有約1.3萬個單位陸續落成，當中6,000個單位年底前投入使用，整體數目比政府原本預計的2萬個目標，多1,000個，當局今日會推出網上申請平台「住得易」，料可加快流程。

申請者進入「住得易」填寫姓名、電話和身份證號碼等基本資料，按意願選擇首三個希望入住的項目，再填寫現時居所資料；網上遞交申請後，申請者會即時收到確認短訊，當中附有申請編號，之後經「住得易」查詢申請進度和結果。

就「恒莆新苑」早前出現滲水及發霉，她指，合共219個單位發現滲水，主因供應商運送組件過程有欠妥當，亦未有封好單位門窗，承建商已承諾承擔責任，相關修葺工程已完成六成，餘下大約80個單位仍在處理，相信不會影響交樓。

開放日昨在旺角社區會堂舉辦，13個機構參與，介紹不同項目的環境、交通和設施等，大批市民入內了解和查詢。有居深水埗劏房的住戶指，希望入住深水埗區或附近地區的過渡房屋，讓兒子不用轉校，自己亦不用轉工，否則或對家庭帶來經濟負擔。

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