過渡性房屋｜統一平台「住得易」今日登場　一文睇清申請流程及資格 (附連結及有片)

【9月25日】房屋局今日(25日)推出過渡房屋中央統一平台「住得易」，方便市民網上申請入住過渡性房屋。
過渡性房屋｜申請流程步驟
- 進入「住得易」網站
- 填寫基本個人資料，包括姓名、電話及身分證號碼等，並選擇3個申請項目；至於上載已填妥申請表留意每個檔案大小限制︰5MB
- 填妥表格後，手機會收到一次性密碼短訊
- 接著在平台輸入一次性密碼
- 成功遞交申請後，手機將收到附申請編號的短訊
- 申請者一個月內獲通知首選項目是否成功申請
房屋局指，收到申請後，「住得易」平台會自動按申請者的選擇轉介至有關項目的營運機構跟進，平台未來更會陸續加入數據收集、統計和分析等功能。而且除網上申請外，市民亦可從房屋局網站取得「中央通用申請表格」，填寫資料後上載至「住得易」平台遞交，或透過郵寄、電郵和傳真遞交表格。
過渡性房屋│申請資格
- 滿18歲的香港居民
- 現居劏房，正輪候公屋3年或以上的家庭或人士；或
- 有迫切住屋需要的家庭或人士；或
- 有全職工作且已申請綜援
過渡性房屋│申請須知
- 一人單位、多人單位皆有，故申請者須同意和其他住戶分租一個單位
- 由於過渡性房屋項目由不同機構運營，因此不同項目會有不同入住要求
- 未曾租過其他形式的社會房屋計劃者優先
- 租約為兩年
過渡性房屋│6月已推出中央通用申請表格
房屋局今年6月已推出中央通用申請表格，為照顧不同申請者的需要，原有遞交中央通用申請表格的渠道維持不變，包括郵寄、電郵和傳真。申請者亦可以把已填妥的中央通用表格，經「住得易」平台直接上載遞交。
過渡性房屋│明年底前逾1.32萬個單位料落成
當局指，在過去數年一直大力推動過渡性房屋發展，至今已有約7,800個單位投入服務，預計2024年底或以前將有另外約13,200個單位相繼落成啓用，以紓緩輪候傳統公屋和其他居住環境惡劣人士的居住困難。