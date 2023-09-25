熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-09-25 11:40:00

過渡性房屋｜統一平台「住得易」今日登場　一文睇清申請流程及資格 (附連結及有片)

分享：
過渡性房屋｜房屋局推出過渡房屋中央平台「住得易」

過渡性房屋｜房屋局推出過渡房屋中央平台「住得易」

【9月25日】房屋局今日(25日)推出過渡房屋中央統一平台「住得易」，方便市民網上申請入住過渡性房屋。

Ad Block

過渡性房屋｜申請流程步驟

  1. 進入「住得易」網
  2. 填寫基本個人資料，包括姓名、電話及身分證號碼等，並選擇3個申請項目；至於上載已填妥申請表留意每個檔案大小限制︰5MB
  3. 填妥表格後，手機會收到一次性密碼短訊
  4. 接著在平台輸入一次性密
  5. 成功遞交申請後，手機將收到附申請編號的短訊
  6. 申請者一個月內獲通知首選項目是否成功申

房屋局指，收到申請後，「住得易」平台會自動按申請者的選擇轉介至有關項目的營運機構跟進，平台未來更會陸續加入數據收集、統計和分析等功能。而且除網上申請外，市民亦可從房屋局網站取得「中央通用申請表格」，填寫資料後上載至「住得易」平台遞交，或透過郵寄、電郵和傳真遞交表格。

房屋局明日推出過渡房屋中央平台「住得易」 進入住得易網頁選擇網上填寫申請表或上載已填妥申請表 上載已填妥申請表留意每個檔案大小限制︰5MB 選擇網上填寫申請表︰(1)填寫基本個人資料 選擇網上填寫申請表︰(2)按意願選擇首三個希望入住的項目 選擇網上填寫申請表︰(3)填寫現時居所資料 選擇網上填寫申請表︰(4)需填寫家庭成員資料 填寫表格後，手機將收到由房屋局發出一次過密碼 完成申請後將獲發申請編號，之後可將用作查詢申請進度和結果。 完成申請後將獲發申請編號，之後可將用作查詢申請進度和結果。

過渡性房屋│申請資格

  • 滿18歲的香港居民
  • 現居劏房，正輪候公屋3年或以上的家庭或人士；或
  • 有迫切住屋需要的家庭或人士；或
  • 有全職工作且已申請綜援

過渡性房屋│申請須知

  • 一人單位、多人單位皆有，故申請者須同意和其他住戶分租一個單位
  • 由於過渡性房屋項目由不同機構運營，因此不同項目會有不同入住要求
  • 未曾租過其他形式的社會房屋計劃者優先
  • 租約為兩年

過渡性房屋│6月已推出中央通用申請表格

房屋局今年6月已推出中央通用申請表格，為照顧不同申請者的需要，原有遞交中央通用申請表格的渠道維持不變，包括郵寄、電郵和傳真。申請者亦可以把已填妥的中央通用表格，經「住得易」平台直接上載遞交。

過渡性房屋│明年底前逾1.32萬個單位料落成

當局指，在過去數年一直大力推動過渡性房屋發展，至今已有約7,800個單位投入服務，預計2024年底或以前將有另外約13,200個單位相繼落成啓用，以紓緩輪候傳統公屋和其他居住環境惡劣人士的居住困難。

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受