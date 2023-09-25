過渡性房屋｜統一平台「住得易」今日登場　一文睇清申請流程及資格 (附連結及有片)

【9月25日】 房屋局今日(25日)推出過渡房屋中央統一平台「住得易」，方便市民網上申請入住過渡性房屋。

上載已填妥申請表留意每個檔案大小限制︰

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填寫基本個人資料，包括姓名、電話及身分證號碼等，並選擇 3 個申請項目；至於 上載已填妥申請表留意每個檔案大小限制︰ 5MB

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過渡性房屋│申請資格

滿18歲的香港居民

現居劏房，正輪候公屋3年或以上的家庭或人士；或

有迫切住屋需要的家庭或人士；或

有全職工作且已申請綜援

過渡性房屋│申請須知

一人單位、多人單位皆有，故申請者須同意和其他住戶分租一個單位

由於過渡性房屋項目由不同機構運營，因此不同項目會有不同入住要求

未曾租過其他形式的社會房屋計劃者優先

租約為兩年

過渡性房屋│6月已推出中央通用申請表格

房屋局今年6月已推出中央通用申請表格，為照顧不同申請者的需要，原有遞交中央通用申請表格的渠道維持不變，包括郵寄、電郵和傳真。申請者亦可以把已填妥的中央通用表格，經「住得易」平台直接上載遞交。

過渡性房屋│明年底前逾1.32萬個單位料落成

當局指，在過去數年一直大力推動過渡性房屋發展，至今已有約7,800個單位投入服務，預計2024年底或以前將有另外約13,200個單位相繼落成啓用，以紓緩輪候傳統公屋和其他居住環境惡劣人士的居住困難。