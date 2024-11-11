過渡房屋乙類租戶比例可升至八成 何永賢︰簡約公屋過渡屋更好分工

簡約公屋明年將陸續落成，供輪候傳統公屋最少3年的人士申請入住。房屋局長何永賢表示，局方已向營運過渡房屋的機構公布，可因應個別項目的實際情況，更靈活調整甲乙類租戶比例，過渡房屋乙類租戶比例在特定情況下可放寬至最多八成。預期申請調整乙類租戶比例的項目會持續增加，令簡約公屋和過渡房屋有更好分工。

過渡房屋中，甲類申請者指輪候傳統公屋最少3年的人士，乙類申請者是住在不適切居所的人士，或有迫切需要但未符合輪候3年以上的家庭的人士。何永賢昨在社交平台表示，隨着簡約公屋將於明年開始陸續入伙，照顧輪候傳統公屋3年或以上的甲類申請者，過渡房屋可以靈活增加乙類比例，讓兩類短期房屋項目更能照顧不同基層市民的迫切需要。房屋局已向營運過渡性房屋的機構公布，於上月底起，可因應個別項目的實際情況，更靈活調整甲乙類租戶比例，由早前的80︰20下調至最多50︰50，進一步放寬至在特定情況下可下調至最多20︰80。