過渡房屋乙類租戶比例可升至八成 何永賢︰簡約公屋過渡屋更好分工

簡約公屋明年將陸續落成，供輪候傳統公屋最少3年的人士申請入住。房屋局長何永賢表示，局方已向營運過渡房屋的機構公布，可因應個別項目的實際情況，更靈活調整甲乙類租戶比例，過渡房屋乙類租戶比例在特定情況下可放寬至最多八成。預期申請調整乙類租戶比例的項目會持續增加，令簡約公屋和過渡房屋有更好分工。
過渡房屋中，甲類申請者指輪候傳統公屋最少3年的人士，乙類申請者是住在不適切居所的人士，或有迫切需要但未符合輪候3年以上的家庭的人士。何永賢昨在社交平台表示，隨着簡約公屋將於明年開始陸續入伙，照顧輪候傳統公屋3年或以上的甲類申請者，過渡房屋可以靈活增加乙類比例，讓兩類短期房屋項目更能照顧不同基層市民的迫切需要。房屋局已向營運過渡性房屋的機構公布，於上月底起，可因應個別項目的實際情況，更靈活調整甲乙類租戶比例，由早前的80︰20下調至最多50︰50，進一步放寬至在特定情況下可下調至最多20︰80。
她透露，一眾營運機構認同安排，現時已有12個項目調整了甲乙類比例，9個調整為50︰50，另有3個調整為60︰40。在現有約17,900個過渡房屋單位中，可供乙類租用的單位超過6,500個，包括鄰近紅磡港鐵站的「善匯」、大埔的「樂善村」及「善樓」、元朗的「路德會雙魚薈」、「路德會七星薈」及「新田部屋」，以及打鼓嶺的「博愛昇平村」，還有一定數量的乙類單位，歡迎有需要的合資格市民申請。
她預期申請調整乙類租戶比例的項目會持續增加，令簡約公屋和過渡性房屋有更好分工，相輔相成，全面照顧更多有迫切需要的基層市民。