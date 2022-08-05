過渡房屋同心村設速剪課程 助居民學一技之長謀生

大型過渡房屋項目「同心村」啟用三個月，負責營運的香港聖公會福利協會聯同社企於7月初推出「速剪培訓計劃」，供居民免費報讀，學習一技之長維持生計，通過考試的學員最快於兩星期內在村內髮廊為村民服務。有通過考試學員冀藉此轉行。

52歲的Dick任職貨車司機逾20年，因疫情只能靠兼職維生，收入大減加上居住的寮屋被清拆，於7月入住同心村。Dick指，因年紀對體力勞動工作感到吃力，之前已對速剪課程感興趣並報名參加，期望可轉行。同心村「速剪培訓計劃」首期共4名學員通過面試報讀，他是唯一通過考試的學員，預計將會成為同心村「社企髮廊」的首名員工。至於育有兩女的阿琪，一直是家庭主婦，近月離婚，47歲的她渴望以一門手藝謀生，遂報讀該速剪課程。在導師指導下，阿琪對剪髮興趣漸濃，雖然阿琪暫未能達到20分鐘的速剪標準，但會加緊練習，期望補考合格，在理髮行業發展。

聖公會福利協會上月聯同社企「Blue Ocean」舉辦「速剪培訓計劃」，對象為村內居民，於兩星期內提供90小時免費基本剪髮訓練，學員須通過考試，包括20分鐘完成剪髮。而同心村「社企髮廊」即將開業，會優先聘請學員。創辦「Blue Ocean」的香港美髮美容業商會理事長許迪生指，即使學員因職位有限未能加入「社企髮廊」，亦獲轉介到其他速剪店舖工作。他希望課程能為學員提供「傍身技術」，將來離開同心村，亦有一技之長維生。位於元朗山貝路「同心村」由新鴻基地產以象徵式1元借出土地，政府撥款興建，村內有綜合服務大樓並設剪髮服務、廚房和活動室等。