過渡房屋｜未入伙錦田恒莆新苑變「水舞間」　兩成單位因漏水要維修

房屋局承認，今年4月工程監督發現項目有雨水滲漏，在1,028個單位中有219伙受影響，即兩成單位因為漏水要維修，其中58個單位較嚴重，要全面更換牆身板、牆身內的隔熱材料、膠地板及天花板，其餘單位就更換有水漬的部分，已於上月10日展開工程，預計本月底完成。局方又引述調查指，滲漏主要是單位沒有關好窗，大門亦無法承受暴雨沖擊，在防水屋頂未蓋好時，大雨經門框滲入。新社聯則表示，對承建商在工序期間未能夠保證組件沒有出現滲水表示失望，惟相信不會影響單位的入住情況。

【21:50更新】 位於錦田錦匯路、由新界社團聯會營運的過渡房屋項目「恒莆新苑」，原定最快在11月入伙，惟最近被發現在世紀暴雨來臨前，已有多個單位嚴重漏水，形同「水舞間」，即使停雨後地上仍留有大片積水，牆身嚴重發霉，疑似電線槽更出現鏽漬。

何永賢：約六成漏水單位已執修

房屋局局長何永賢和副局長戴尚誠，今日(21日)傍晚到恒莆新苑地盤視察。她在社交網站發帖表示，兩成漏水的單位當中，約六成已執修妥當，在近日出現的超強颱風「蘇拉」和世紀暴雨之下，項目僅受輕微影響，嚴重滲水現象並未重現。

何永賢又指，早前問題主要源於項目尚未蓋好大屋頂和走廊天花板便遇上天雨，同時保護「組裝合成」(MiC)組件的防水措施未有做妥、房間未有關好窗，引致入水的情況。由於相關補救工作與其他餘下工程同步進行，項目完工期不受影響。