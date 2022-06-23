過百港珠澳橋旅客覆檢呈陰性 華昇實驗室疑污染

過百名擬從港珠澳大橋香港口岸離港的旅客，前日在場檢測呈陽性或不確定，衛生署發現比例遠高於過往水平，覆檢後僅12人陽性或不確定。署方懷疑設於管制站的化驗室有環境污染，已責成華昇診斷中心調查和跟進，並要求華昇再為該12人採樣化驗。本港昨增1,447宗確診，灣仔有長者日間活動中心疑爆疫，當局正跟進情況，又預料單日宗數短期內突破2,000宗。

前往澳門或內地的旅客，3月起要先在本港管制站取得核酸檢測陰性結果，至今已為逾6.8萬人檢測，陽性比率約0.47%。不過，華昇設於港珠澳大橋香港口岸的化驗室懷疑有環境污染，導致前日合共呈報136人陽性或不確定，數目遠高於過往水平。

華昇把樣本轉送其中央化驗室覆檢，證實僅3個樣本陽性、9個樣本不確定。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，已責成承辦商調查、跟進和提交調查結果。百多名旅客事後可返回寓所，她稱已要求華昇再為該12名旅客檢測。