過百港珠澳橋旅客覆檢呈陰性 華昇實驗室疑污染

過百名擬從港珠澳大橋香港口岸離港的旅客，前日在場檢測呈陽性或不確定，衛生署發現比例遠高於過往水平，覆檢後僅12人陽性或不確定。署方懷疑設於管制站的化驗室有環境污染，已責成華昇診斷中心調查和跟進，並要求華昇再為該12人採樣化驗。本港昨增1,447宗確診，灣仔有長者日間活動中心疑爆疫，當局正跟進情況，又預料單日宗數短期內突破2,000宗。
前往澳門或內地的旅客，3月起要先在本港管制站取得核酸檢測陰性結果，至今已為逾6.8萬人檢測，陽性比率約0.47%。不過，華昇設於港珠澳大橋香港口岸的化驗室懷疑有環境污染，導致前日合共呈報136人陽性或不確定，數目遠高於過往水平。
華昇把樣本轉送其中央化驗室覆檢，證實僅3個樣本陽性、9個樣本不確定。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，已責成承辦商調查、跟進和提交調查結果。百多名旅客事後可返回寓所，她稱已要求華昇再為該12名旅客檢測。
多5間院舍出現個案
單日確診有1,447宗，包括124宗輸入個案。昨有4間院舍各呈報一名職員確診，另灣仔聖雅各福群會僖明居一名院友確診，其近日兩度前往的日間護理中心聖雅各福群會雅聚天地，累計7人確診。張竹君稱，患者通常是到訪一整日，料與其他服務使用者有較多接觸。
當局昨接獲學校呈報190宗個案，牛池灣基督教宣道會宣基小學(坪石)4D班有3名學生確診，要停課一周。早前有個案的赤柱聖士提反書院、藍田五邑司徒浩中學2C班和荃灣聖芳濟中學籃球隊，昨分別增3宗、2宗和10宗學生確診。
料短期內單日破2,000宗
另外，本地再多一宗懷疑Omicron BA.4或BA.5個案，該名FedEx Express員工主要在機場空運中心辦公室工作，間中會到停機坪飛機底取貨，料與輸入病例相關。單日確診數連日過千，張竹君估計短期內會達每日2,000宗。