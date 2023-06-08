遏違規兩蚊乘車及逃票加重罰款 鐵路最高1000元 或交警方 罪成可判囚

「兩蚊乘車優惠」實施多年，深受長者歡迎，但同時吸引部分人違規使用以節省車費開支。為遏止違規情況，港鐵將由本月25日起上調附加費款額，其中重鐵網絡附加費將倍增至1,000元，輕鐵及港鐵巴士附加費亦加至370元。勞工及福利局長孫玉菡亦指，本月內會聯合各公共交通營辦商展開全港執法行動，又指違規者除要補付應繳交通費和附加費外，有關個案更會轉介警方調查跟進，一經定罪，最高可被判處監禁。
俗稱「兩蚊優惠計劃」的「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，自2012年起分階段實施，去年2月起更擴展至60歲人士。惟有關計劃涉及公帑由2018/19年度的12.09億元，大增至2022/23年的30.79億元。而2018至2022年間，運輸署聯同公共交通營辦商的實地監察調查中，共發現1,304宗懷疑違規使用個案。
為遏止違規情況，港鐵昨日宣布將由本月25日起上調附加費款額，其中重鐵網絡附加費將由現時500元增加至1,000元，輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元上調至370元。港鐵同時會加強查票及宣傳教育，亦會分析整體逃票趨勢及審視個別車站的逃票情況，調配人手針對性查票。
違例乘客或遭檢控或交政府跟進
港鐵指，若發現乘客未有繳付正確車資或未持有有效車票乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士，包括違規使用2元乘車優惠及其他形式的逃票行為，會根據相關規例向違例乘客徵收附加費。若乘客拒絕繳交附加費或有重複逃票等情況，會向相關人士提出檢控或轉交相關政府部門跟進。
勞工及福利局長孫玉菡昨回應立法會議員質詢時指，運輸署本月內會聯合各公共交通營辦商展開全港性執法行動。運輸署亦會成立專責小隊，聯同專營巴士、渡輪等相關營辦商進行聯合行動打擊違規行為。
他提醒，乘客一旦被發現違規使用二元優惠計劃，即其本身不合資格、但使用他人的卡的話，除要補付應繳的車船費或附加費，有關個案更會轉介警方調查及跟進。不合資格人士使用二元優惠計劃屬違法行為，一經定罪，最高可判處監禁。
議員建議檢討「2元」優惠
另外，立法會議員亦關注二元優惠計劃開支日增。社會福利界立法會議員狄志遠提出，當局可將長者乘車優惠由現時每程2元提升至3元。實政圓桌立法會議員建議當局，長者乘車優惠可改為兩折，讓優惠票價可自動隨交通費調整變動，毋須考慮金額由2元改為多少才合適。孫玉菡回應稱，相關優化措施自2022年2月底提出至今僅一年多，故認為現時重點仍為打擊違規使用。
九巴及龍運發言人指，一向按照政府要求執行查票及查核乘客身份。當車長及其他身穿制服的職員若懷疑有乘客不符合使用二元優惠，會要求提供證明文件核實身份，如不符合資格，會要求繳付恰當車資。九巴及龍運會與運輸署商討，積極配合打撃違規使用計劃者。九巴亦會繼續不時派員進行實地監察調查。而根據第230A章《公共巴士服務規例》第4(3)條，如有乘客未有繳付應付車資，即屬犯罪，可處第1級罰款，即2,000元。