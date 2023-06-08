遏違規兩蚊乘車及逃票加重罰款 鐵路最高1000元 或交警方 罪成可判囚

「兩蚊乘車優惠」實施多年，深受長者歡迎，但同時吸引部分人違規使用以節省車費開支。為遏止違規情況，港鐵將由本月25日起上調附加費款額，其中重鐵網絡附加費將倍增至1,000元，輕鐵及港鐵巴士附加費亦加至370元。勞工及福利局長孫玉菡亦指，本月內會聯合各公共交通營辦商展開全港執法行動，又指違規者除要補付應繳交通費和附加費外，有關個案更會轉介警方調查跟進，一經定罪，最高可被判處監禁。

俗稱「兩蚊優惠計劃」的「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，自2012年起分階段實施，去年2月起更擴展至60歲人士。惟有關計劃涉及公帑由2018/19年度的12.09億元，大增至2022/23年的30.79億元。而2018至2022年間，運輸署聯同公共交通營辦商的實地監察調查中，共發現1,304宗懷疑違規使用個案。

為遏止違規情況，港鐵昨日宣布將由本月25日起上調附加費款額，其中重鐵網絡附加費將由現時500元增加至1,000元，輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元上調至370元。港鐵同時會加強查票及宣傳教育，亦會分析整體逃票趨勢及審視個別車站的逃票情況，調配人手針對性查票。