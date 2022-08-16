違例泊車｜觀塘中環擬AI自動抄牌　人工智能分析車輛動態

違例泊車一向是交通擠塞「元兇」之一，政府計劃利用感知和人工智能(AI)等技術，實時分析違例泊車情況和「抄牌」。有關試驗計劃擬在中環皇后大道中和觀塘開源道進行，為期6個月。

運輸署分別向中西區區議會和觀塘區議會提交文件，指雪廠街至畢打街一段的皇后大道中，以及開源道近觀塘道迴旋處一帶，經常有車輛違例停泊在雙黃線或停在黃色方格路口等，即使警員到場巡邏和執法，有關違例情況在警員離開後往往會死灰復燃。

記錄違例事項後才輸出資料

署方正與科研機構合作，研發自動偵測和記錄車輛違例情況的自動交通執法系統，並建議在中環和觀塘有關路段，測試對違反「不准停車」限制進行交通執法的技術。

系統需要在附近燈柱安裝閉路電視，在拍攝交通情況後以人工智能實時分析車輛動態，識別違例情況後會再以自動車牌識別技術，掌握違例車輛的車牌號碼。當局強調，系統只有在記錄到違例事項後，才會輸出有關片段、資料和證據，方便日後的執法行動，又稱數據會作加密處理。

系統不設人面辨識功能

運輸署強調，攝影機鏡頭會調校至覆蓋相關路面，而系統只能識別車牌，沒有人面辨識功能。系統如沒有偵測到任何違例事項，相關片段會即時刪除。

中環的系統安裝工程預計下月完成，觀塘的則預計今年11月完成，兩項試驗計劃為期6個月，測試期間會設置告示提醒駕駛者。據文件，當局會在中環安裝4部閉路電視攝影機，觀塘則會安裝1部。