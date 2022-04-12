違法必究｜國安處指涉串謀發布煽動刊物 資深傳媒人區家麟被捕

警方國安處在葵涌拘捕一名54歲男子，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條「串謀發布煽動刊物」，警方指，行動仍在進行當中，不排除有更多人被捕。消息指被捕者為資深傳媒人、中大新聞與傳播學院專業顧問區家麟。區家麟昨晚深夜離開警署，未有回應現場記者提問。行政長官林鄭月娥不評論案件，重申法治社會須依法辦事。參選特首的前政務司長李家超就指，已離開政府，不了解案件細節。記協發聲明指憂慮事件將進一步損害本港新聞自由。

據了解，警方昨早6時到區家麟家中搜查，約7時以七人車將他帶到葵涌警署。行動與區數篇在《立場新聞》發表的評論有關，至晚上獲准保釋。警方去年底亦就串謀發布煽動刊物罪拘捕《立場新聞》6名高層或前高層，其中前總編輯鍾沛權及時任總編輯林紹桐被落案檢控。

區家麟是資深傳媒人，曾任職本港多間傳媒機構，包括在無綫電視新聞部擔任記者、編緝及監製等；曾在多份報章寫專欄，網媒《立場新聞》結束營運前曾在該平台撰文及拍攝節目。他又曾主持港台節目「自由風自由Phone」11年，至去年6月接通知終止主持工作，現為中大新聞及傳播學院的專業顧問。

林鄭月娥昨回應說，作為特首或者其他非執法官員，不應該評論執法個案，但香港是法治社會，有法必依、執法必嚴、違法必究均是重要價值；新聞自由及言論自由受基本法保障，國安法第4條亦特別說明會維護個人自由。

李家超出席活動時亦被問到事件會否削弱新聞自由時表示，言論自由及新聞自由在基本法已有清晰保障，基本法由回歸至今一字不改，基本法提及的自由及權利均符合國際公約，因此市民在言論自由及新聞自由方面有充分保障，只需要依照法律框架，有充分的自由空間。其後他再補充，無論任何行業都要奉公守法，外界不應因為某一案件及涉事者的個人背景，就聯想成另一種揣測及攻擊。他又說，已離開政府，不了解案件細節。

記協發聲明指深切關注事件，憂慮事件將進一步損害本港新聞自由，促請警方盡快交代案情，政府亦應保障市民享有依《基本法》列明的新聞及言論自由。

新思維表示，警方應該在不影響查案的情況下，公布更多的消息，又稱案件涉及傳媒人在傳媒的工作，公布更多資訊讓傳媒業界及公眾了解，有助釋除打壓傳媒的疑慮。新思維又說，應讓涉案人士盡早接觸律師，保障涉案人士基本權益，並稱由於案件需時搜證，應讓涉案者保釋候查。