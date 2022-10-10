遙距醫療先導計劃 逾萬人參與 醫管局研跨專科服務

在新冠肺炎第五波疫情下，醫管局向確診者推出免費視像診症服務，令服務廣為大眾認識。早在2019年下旬，醫管局已推出遙距醫療先導計劃，由不同聯網邀請合適的覆診病人參與，包括病情穩定、毋須接受臨床檢查、不需要取得病假紙的病人等，但前提亦需要他們懂得使用程式、能完成網上繳費程序等。他們在診症當日只需經「HA Go一站式平台」登記和繳費，便可進入程式內的「視像室」會見醫生。

醫管局2019年底推出遙距醫療先導計劃，讓合適病人以視像形式看診，毋須親赴醫院或診所。過去兩年多共約萬名醫管局病人獲邀參與，總服務人次多達4.5萬。當局正研究不同配套完善計劃和吸引病人使用，包括電子病假紙和跨專科服務等，如專科醫生能加入實時看診和給意見，有助節省病人持轉介信再排期等候，而專科醫生亦可省卻處理一個新症的時間和程序。

醫管局總行政經理(聯網運作)黃立己形容，遙距醫療較傳統看診省時和方便，因病人不用舟車勞頓親身到醫院和門診，會見醫生前等候時間亦可在家或辦公室做其他事，「時間好用咗好多。」各間醫院不同專科已設遙距醫療服務，包括內科、腦外科和骨科等，他稱過去兩年多共有約萬名來自不同聯網、專科的病人參與計劃，醫管局合共向超過4.5萬人次提供醫生診症、外展和專職醫療等遙距醫療服務，包括新冠患者。

居偏遠地區市民或其照顧者亦因計劃帶來福音，醫管局與大澳鄉事委員會合作，邀請數名大澳覆診病人參與，並由鄉委會派員擔任陪診者協助視像診症。黃立己說，逾80歲的陸婆婆以往需要子女請半日假，陪伴由大澳往東涌北大嶼山醫院覆診內科，參與計劃後她不需再因覆診要家人請假，而對服務亦感滿意。他透露，現正與梅窩鄉委會洽商，盼擴展服務。

繼續研究措施完善計劃

當局未有就服務人次訂下目標，但正繼續研究措施完善計劃，如推出電子病假紙或到診紙、專科藥物送遞服務等。黃立己稱，會繼續探討跨專科或醫院協作，如家庭科病人求診期間有問題要諮詢骨科，便可請骨科醫生加入視像、實時給意見，「可能就已經解決(病人的)骨科問題」，不用將病人轉介到骨科排期等候，而骨科醫生只消數分鐘已為病人解決問題，不用接收一個新症要由零開始處理，省卻不少時間。