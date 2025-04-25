遨遊氣泡周日有望成香港一哩大滿貫 馬主盼吸海外人來港觀賽 促進賽馬旅遊

香港馬壇有不少出色名駒，並在國際賽為港爭光；當中在浪琴全球最佳賽駒排行榜以120分高佔第九位的「遨遊氣泡」，今季更表現大爆發，5戰4勝1亞，包括3項一級賽獲取冠軍，周日將代表中國香港出戰富衛保險冠軍一哩賽，若再次擊敗一眾重量級對手，將成為香港唯一現役一哩王者；下月若能再下一城，將繼30年前的馬王「翠河」後，成為香港賽馬史上第二匹「三冠王」。擁有牠的賽馬團體經理人就指，團體養馬所帶來的樂趣和滿足感也非金錢可以衡量；又盼感染更多人愛上賽馬運動，吸引更多海外馬迷來港觀賽，促進賽馬旅遊。

「遨遊氣泡」由馬主組成的日月輝煌賽馬團體擁有，先後擁有多匹「遨遊」系列的賽駒，當中「遨遊氣泡」更晉身頂級賽駒，數年來寫下彪炳的戰績，如2023年勇奪寶馬香港打吡大賽冠軍、亦於去年代表香港在浪琴香港一哩錦標奪魁。日月輝煌賽馬團體經理人程俊華表示，團體養馬不單增進成員之間的情誼和凝聚力，所帶來的樂趣和滿足感也非金錢可以衡量。 日月輝煌賽馬團體成員十分愛惜這匹賽駒，每當出賽，均會邀請親友，以及海內外業務夥伴入場為馬兒打氣；「遨遊氣泡」去年在董事盃取勝，逾百人在草地跑道「拉頭馬」慶祝，情況「墟冚」成為一時熱話。程俊華稱，出席活動的美國朋友對香港賽馬活動感到新奇有趣。

盼更多馬主引入高質素賽駒 程俊華希望身體力行，感染更多人愛上賽馬運動、更多馬主引入高質素賽駒來港；續指香港在賽馬方面有優勢，指本地雖然只擁有1,200隻賽駒，但在浪琴全球最佳賽駒排行榜中，首十名中已佔據三席，足以證明當中實力。他亦指香港人對賽馬反應熱烈，亦見到不少旅客在大型賽事入場觀賽，盼政府舉辦更多國際賽事，打造「賽馬旅遊」，並建議可借鑒日本做法，將賽馬變為家庭同樂日，指日本人會於馬場野餐、觀賽，一同感受賽馬氣氛。

遨遊氣泡今季已奪3項一級賽冠 「遨遊氣泡」今季更表現大爆發，5戰4勝1亞，包括奪3項一級賽冠軍。談及馬會於周日舉行富衛保險冠軍賽馬日，「遨遊氣泡」將參與總獎金高達2,400萬港元的富衛保險冠軍一哩賽，若擊敗勝出9項一級賽的澳洲代表「樂觀派」、日本代表「地神力」、以及巴林的「名俠」等重量級對手，將橫掃香港一季內所有1,600米一級賽，成為香港唯一現役一哩王者。程俊華指，馬匹最近狀態大勇，直言有信心會贏出比賽。 或成翠河第二匹三冠王 此外，「遨遊氣泡」亦計劃挑戰5月25日上演的渣打冠軍暨遮打盃(2400米一級賽)，如能再下一城，牠將繼30年前的馬王「翠河」，成為香港賽馬史上第二匹「三冠王」。程俊華謂，希望「遨遊氣泡」未來可以再度出征海外挑戰世界賽，把香港的賽馬美好故事送出國際，同時鼓勵其他熱愛賽馬人士把更多優質賽駒引進來港。

香港的馬匹擁有權分為個人、合夥(2至4人)及賽馬團體(5至50人)3種。愈來愈多馬主引進賽駒，馬會今年共收到782宗馬匹進口許可證申請，較去年增加近12%。而近年賽馬團體旗下賽駒屢創佳績，除了日月輝煌賽馬團體的「遨遊氣泡」外，還有嘉應團體的「嘉應高昇」以及22/23賀賢練馬師賽馬團體的「賢者無敵」等，成為香港馬壇的新動力。

