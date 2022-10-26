適量運動 留意身體徵狀 量力而為減心臟病風險

運動有益身心，但近年不時會看到有人在做運動時突然暈倒，最終未能及時搶救而亡的新聞。心臟科專科譚礎璋醫生指，運動期間猝死的個案並不罕見，建議市民在做運動時如突感不適，便要停下休息，別強行繼續，而本身有心臟問題者，應先徵得主診醫生意見，並在親友陪同下才做運動（最好曾學習使用AED自動心臟去顫器），萬一遇到突發事故，亦可進行急救，把握救治的黃金時機。

「除了心臟問題外，如腦部爆血管、大動脈撕裂或破裂等，都可引致運動猝死。」譚醫生指當中又以心臟問題最常見，一般年齡在35歲以上人士，主要因心血管閉塞、動脈粥樣硬化，導致急性心臟病發失救而亡。至於在35歲以下人士或專業運動員，常見出現的心臟問題主要為先天性心肌肥厚、天生心血管畸形、病毒感染心肌炎，又或較罕見的心臟肌肉問題或離子通道疾病，即心律不正等問題，最典型的如長QT綜合症或布魯格達氏症，都有機會引致猝死。

身體響警號需正視 免錯失治療時機

隨著人們對心臟病的認知有所增加，對運動猝死亦更重視。「因應都市人生活習慣改變，吸煙酗酒等問題，心血管疾病亦有年輕化趨勢。」譚醫生續指外國有研究顯示，運動猝死個案其實亦有跡可尋，不少獲救的幸運兒於運動時都曾出現昏厥、急喘、心跳加速等症狀，只是當時誤以為是運動的正常反應，未有多加注意。而先天性心臟病患者知道有遺傳病史，但因過往認知不足及欠缺檢驗意識，而錯過治療或診斷的時機。

做運動時突然暈昡或氣促，表現遠比平日遜色，加上心臟持續快速跳動，就算停止運動亦沒有放緩跡象，這些都是心臟給出的風險警示，提醒你要立即休息及盡快進行檢查。譚醫生建議一般人每周應進行最少150分鐘的中等強度運動，可分五日進行，每日做30分鐘或以上。而平常較少做運動，本身有糖尿或三高等風險因素者，做運動時應循序漸進，可先由緩步跑開始逐步提升運動強度，但如在運動時體能完全跟不上，便要及早進行詳細評估。