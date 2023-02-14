遭假冒前財爺曾俊華廣告誘投資加密幣　跑馬地八旬翁被騙330萬元

近期網上不時有假冒特首及司長等主要官員的詐騙廣告，前財政司司長曾俊華亦曾發文提醒市民慎防相關騙局，但仍有市民不慎中招。據了解，一名跑馬地86歲退休老翁，去年底在網上看到一個聲稱是前財爺曾俊華刊登的推廣加密貨幣廣告，最終被騙走330萬元。

去年12月28日，86歲受害人在網上看到相關廣告，深感興趣，遂留下聯絡方法，其後騙徒透過Whatsapp聯絡受害人，聲稱是來自英國的投資加密貨幣經紀，遊說受害人投資加密貨幣，以獲豐厚回報，隨後發送虛假投資交易網站的連結，要求受害人登入網站，並取得受害人的信用卡資料。

去年12月29日至今年1月30日期間，受害人為購買加密貨幣，先後向騙徒進行24次信用卡簽帳，涉及約210萬元，亦按騙徒指示進行5次匯款到銀行戶口，涉及約110萬元，其後他發現受騙，於是報警求助。事件中，受害人共被騙約330萬元。

曾俊華： 我冇做財爺好耐喇

去年底，曾俊華亦曾在fb發文，講述自己被騙徒冒認及以其名義發出的一篇假專訪，表示平日有留意他fb的朋友，都知道相關「專訪」是假消息，假新聞，又笑言臨近除夕，想向大家表示「我冇做財爺好耐喇，我真係唔知可以喺三四個月內變百萬富翁嘅搵快錢方法。」