遭制裁後與家人同仇敵愾 寄語下屆政府官要不畏鬥爭

月底離任的特首林鄭月娥，昨接受電台訪問回顧5年任期，形容任內經歷「大上大落」，對即將卸任感到如釋重負。她指任內體會到香港可能成為國家安全的缺口，寄語下屆政府要不畏鬥爭；又稱遭外國制裁後與家人同仇敵愾。至於反修例運動後觸發港人移民潮，她形容外國是乘機吸納人才，相信香港優勢不易被取代。

林鄭月娥任內經歷反修例事件和疫情，她昨接受商台訪問時表示，外界形容是前所未見和「淒涼」，但她認為是如坐過山車般「大上大落」，期間亦完成相當充實和成功的工作。她稱想到下月1日起香港發生的事都與她無關，便有如釋重負的輕鬆感覺，「每晚都要將手機，不止是一部手機放到床頭，會有無形的壓力，而退任這個可以解除，想瞓到幾點就瞓到幾點」。

她又表示，中央從來沒有改變對一國兩制的看法，有指一國兩制「走樣」和「變形」僅是部分別有用心人士的錯誤理解。她指，任內體會到香港的確可成為國家安全的缺口，寄語下屆政府官員要有大局觀及不畏鬥爭的精神，有時更「不鬥不得」。

特首「雙負責」是大挑戰

香港特區行政長官須同時向中央和香港特區負責，她坦言，拿捏當中「雙負責」是一個大挑戰，但外界看不到、聽不到她向中央反映並爭取到中央支持。她透露，與律政司長、保安局長在《香港國安法》的草擬過程中曾向中央反映很多意見，中央亦接受了絕大部分意見，否則要將一條全國性法律馬上在港實施，會出現很多困難。

她又指，本港政治體制屬中央事權，而新選舉制度已與831決定非常接近，甚至形容831決定是更加開放。她反問過往立法會議席由60席增至70席、功能議席增加5個「超級區議會」議席後，是否對有利於香港民主，「現時都很難下定論，增加了民主成分，令香港更加偏離了憲制秩序。」但她補充，只要符合基本法的要求，有信心香港未來可以普選行政長官。

批外國乘機吸人才

反修例運動後觸發移民潮，她批評是部分地方利用了所謂國安法、自由等，包裝成為寬鬆對待香港人移居當地，實為吸引人才。她認為香港的優勢不易被取代，故不太擔心。她又相信大部分港人都愛國和忠於國家，日後仍要強調一國兩制的基礎，透過教育提升青年對國家的認識和民族自豪感等。