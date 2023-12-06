遭前外援查理史葛就欠薪入稟　官頒令愉園足球俱樂部清盤

球隊愉園早前被爆出有球員被拖欠薪金，其前班主陳志實及愉園足球俱樂部因此被票控，昨日(6日)分別被判處240小時社會服務令及判罰近15萬元。此外，曾效力愉園的英裔外援查理史葛(Scott Charlie Thomas)於今年9月入稟高院提出清盤呈請，要求法庭就愉園足球俱樂部頒令清盤。案件今早(6日)於高院提訊，控辯雙方沒有律師代表到庭，聆案官葉樹培指，呈請方已完成所有清盤程序，愉園亦沒有提出抗辯，遂頒令愉園須即時清盤。
查理史葛2020年來港簽約愉園
呈請人是查理史葛(Scott Charlie Thomas)，答辯公司是愉園足球俱樂部有限公司。史葛在今年9月29日入稟高院，申請愉園足球俱樂部有限公司清盤。現年26歲的查理史葛來自英格蘭，2020年來港簽約愉園，2021年與其他隊友就欠薪事件向足總及勞工處立案，向愉園追討欠薪，其後轉會效力港超聯球隊傑志。
愉園前班主陳志實和愉園足球俱樂部有限公司，早前因欠薪遭勞工處票控，陳志實及愉園其後承認當中的30項控罪，涉款約135.7萬港元。裁判官昨判處陳志實履行240小時社會服務令，愉園足球俱樂部則被罰款14.7萬港元，惟查理史葛並不涉及該些傳票當中。