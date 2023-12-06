遭前外援查理史葛就欠薪入稟　官頒令愉園足球俱樂部清盤

查理史葛2020年來港簽約愉園

呈請人是查理史葛(Scott Charlie Thomas)，答辯公司是愉園足球俱樂部有限公司。史葛在今年9月29日入稟高院，申請愉園足球俱樂部有限公司清盤。現年26歲的查理史葛來自英格蘭，2020年來港簽約愉園，2021年與其他隊友就欠薪事件向足總及勞工處立案，向愉園追討欠薪，其後轉會效力港超聯球隊傑志。