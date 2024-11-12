遭示威男社工踢傷男督察索償獲判勝訴　法庭判賠償額44.6萬元

2019年6月9日，一名男督察於立法會外驅散示威者期間，遭33歲男社工腳踢頭部，眼角受傷；男社工事後承認襲警等罪判囚4個月。男督察前年入稟向男社工索償至少20萬元，在對方缺席下勝訴。 區域法院法官羅麗萍評核賠償額為44.6萬元，指示威者惡毒猖狂加劇情感傷害，加批10萬元懲罰性賠償；原告告假7個多月期間，雖然獲支全額薪金，惟未能加班工作喪失加班津貼，再批出14萬元加班津貼賠償。 原告曾志安，被告丘子樂，入稟狀指，2019年6月10日凌晨約12時19分，被告連同其他，在立法會公眾活動區外襲擊正在執行職務的原告，而使他蒙受損失。

原告2020年2月起復工 判詞指，原告稱案發後不時頭痛、頭暈、疼痛加劇和疲倦，雖然自2020年2月起復工，然而其體能受到影響，在去年初升職體能訓練時，頭痛等影響尤其嚴重，及至後來慢慢紓緩。法官指，原告事後迅速康復，醫療證據顯示腦震盪後只有輕微傷勢，接納其證供，應申請就痛楚失去生活便利批出賠償20萬元；原告受一群示威者殘忍施襲，其惡毒猖狂加劇情感傷害，而示威者帶來的死亡威脅引起原告驚憤，屬嚴重藐視執法人員，故加批10萬元懲罰性賠償。