遭黑幫男撻朵恐嚇　小巴司機被揭擁高學歷人封「碩士小巴佬」

長沙灣一名小巴司機上周五(6日)因一宗交通問題與私家車司機爭執，期間對方「撻朵」自稱黑幫成員，並出言恐嚇。當中警方於周日(8日)在牛頭角啟晴邨，拘捕47歲保時捷車主，涉案司機勝和男仍然在逃。而遇襲小巴司機身份亦隨之曝光，據了解，案中被恐嚇的小巴司機姓李，為本港最高學歷的小巴司機。

畢業於港大擁碩士學位

案中遇襲男子李凱翔，是優越知能巴士有限公司創辦人。畢業於港大土木工程系，擁有交通政策規劃碩士學位，更曾有兩年受聘於汶萊為當地規劃及研究交通。2019年放棄高薪厚職，返港轉投小巴業，用全新概念營運小巴，更將經歷寫成書，出版《紅VAN大改造 從傳統到革新》與讀者分享，獲「碩士小巴佬」稱號。

而日前其接受傳媒訪問，承認自己是當日遇襲小巴司機，但以案件可能進入司法程序為由，而婉拒受訪，但強調自己開車從來「唔勞氣」。而旗下小巴司機亦透露，李平日主力在幕後做客服工作，若平日人手少，會主動頂更揸車。而遇襲當日他被打至眼鏡飛脫，幸未有大礙，其更繼續開車，送乘客到目的地。