遵從法例｜港鐵車廂內竹戰拍片 5漢罪成各罰1000元

去年網上流傳影片，有4名男子帶備麻雀枱在港鐵行駛中的車廂內耍樂。警方調查後拘捕5名男子，並揭發其中4人違例使用長者八達通乘搭港鐵，5人涉違「公眾地方犯的妨擾罪」及《香港鐵路附例》，昨在九龍城法院判刑，各人被罰款1,000元。警方斥責被告行為自私，行為阻礙車廂內通道，提醒市民不要因一時貪玩而違法。

4人涉用長者八達通

5名被告分別為何浩源(27歲，建築工人)、翁浩銓(21歲，學生)、彭呈壹(20歲，學生)、徐栢軒(24歲，學生)及崔智淵(21歲，攝影師)，同被控1項「在公眾地方犯的妨擾罪」，指他們於2021年10月13日，在港鐵車廂內打開麻雀枱、打麻雀和拍攝。法庭裁定5人罪成，各罰款500元。何另被控違反香港鐵路附例第4A，即攜帶超過規定上限的過大行李進入港鐵付費範圍，另外4名被告使用長者八達通乘車，沒有支付足夠車資，亦違反《香港鐵路附例》第15條，分別被罰款500元。

案發於去年10月13日傍晚約6時，5名涉案男子進入港鐵尖沙咀站，於旺角站轉乘一列開往調景嶺方向的觀塘線列車，當時何浩源正手持麻雀枱；到樂富站時開始在車廂打麻雀，另外1人負責拍片，列車駛近彩虹站，5人收拾麻雀枱並下車。影片事後於網上流傳，警方經調查後，一個月後拘捕5人，涉嫌在公眾地方犯妨擾罪，並發現他們同時違反《香港鐵路附例》。

港鐵︰攜帶物品 長闊高總和上限170厘米

警方鐵路警區總督察(行動)段雅倫指，5人行為自私，雖然只是自娛，不涉及金錢交易，但事發時為繁忙時段，行為會阻礙車廂通道及構成危險；並提醒市民在做任何活動時，須遵從香港法例，亦要平衡及尊重其他市民的權利，「不要因為一時貪玩，而誤墮法網。」

港鐵歡迎法庭判決，呼籲乘客乘車時顧己及人，並提醒乘客需注意攜帶物品的長闊高總和不可超過170厘米，任何一面不可超過130厘米。港鐵亦會依法打擊逃票行為。