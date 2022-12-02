選管會主席陸啟康：會研究需否縮短投票時間

高等法院原訟法庭法官陸啟康，在今年9月出任選舉管理委員會主席。他指，未來會主力籌備本月18日舉行籌立法會選委會界別補選，以及明年舉行的鄉郊代表選舉，確保其公平、公正、誠實進行。至於現屆區議會任期將於明年底屆滿，他表示知道政府正就地區行政進行檢討，選管會將密切留意發展，跟進有關安排。

陸啟康今日與傳媒會面時表示，出任選管會主席後明白籌辦選舉是「政府很大的工程」，似「打仗」般，有很多事情要應付。對於去年立法會選舉點票時間被批評過長，他稱希望盡快完成，但強調點票並非鬥快，不會設定目標時間。他又指，有意見認為目前選舉法例和指引較複雜，有人會犯無心之失，選管會會考慮優化，但須小心處理。他亦提到有意見指現時投票時間較長，選管會亦會研究需否縮短，會諮詢公眾管立法會意見。