選管會發表立會選舉報告 直選廢票達2.7萬張

選管會就「完善選舉制度」後首場立法會選舉(小圖)發表報告書，提及地區直選錄得約2.7萬張廢票，佔總票數約2%，比率為歷屆之冠；其中逾1.4萬張為白票。而功能界別中，教育界錄得最多廢票，有1,428票、佔5.8%，當中逾1,000張為白票；廢票比率最高則為社福界，高達8.7%。

人大、政協及全國性團體界別亦錄得8張無效票，包括5張白票和3張選票沒有指定印章填劃；選委會界別共有1,426人投票，亦有6張廢票。

就電子選民登記冊安排，選管會報告提及，在選舉前夕布置日，有160個票站因臨時技術人員無在合理時間內到場安裝網絡，耽誤票站整體布置進度，選舉事務處要即時調配40人緊急支援。選舉事務處事後按合約扣除承辦商費用。選管會建議日後延長票站布置日數，並招募政府內部員工支援資訊科技措施。

另外，報告指選舉當日一度無法顯示票站預計輪候時間，源於統計系統的伺服器容量不足以處理大量帳戶同時登入，最終票站要以傳真和電話報數，再以人手輸入數據。選管會稱日後應充分測試系統，確保運作穩定。

首次供內地港人到口岸投票的安排，有51名選民錯誤前往非獲編配的口岸票站，或原先獲編配的香港票站投票，選舉事務處最終核實身份後酌情容許他們投票。選管會建議日後如再推類似安排，應全盤檢視和加強宣傳。