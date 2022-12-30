選舉事務處連番電郵外洩個人資料 私隱專員裁定違規 發執行通知糾正

選舉事務處年內兩度發生電郵外洩個人資料事件，個人資料私隱專員公署經調查後，昨發表調查報告，裁定選舉事務處違反《個人資料(私隱)條例》有關個人資料保安的規定，並指示糾正和防止違規情況再發生。選舉事務處表示接納調查報告，會採納有關步驟和建議，以防同類事件再次發生。
其中一宗事件於今年3月23日發生，選舉事務處一名文書主任原計劃將載有選民資料的檔案傳送至其私人電郵帳戶，以便在家工作，卻因錯誤輸入電郵地址而誤寄至不明收件人。
另一宗事件則為準備行政長官選舉期間，一名選舉事務處高級項目主任指示省略檢查後，負責發送測試電郵的行政助理錯誤將載有一名選委和其助理個人資料，包括姓名、電郵地址、電話號碼，以及該選委的簽署，電郵傳給38名選委及26名選委助理。
私隱專員鍾麗玲認為，兩宗個案突顯選舉事務處沒有採取所有切實可行步驟，確保個人資料受到保障，故裁定選舉事務處違反《個人資料(私隱)條例》保障資料第4(1)原則有關個人資料保安的規定，並送達兩份執行通知，指示糾正以及防止違規情況再發生，包括要求選舉事務處採取技術性保安措施管控電郵系統的使用，檢視並改善收集選委個人資料和發送大量附有個人資料的電郵的工作流程，以及加強有關資訊保安及個人資料保障的培訓等。
選舉事務處：已檢視工作加強培訓
選舉事務處表示接納調查報告，會採取執行通知所指明的步驟及跟進報告所提出的建議，以防同類事件再次發生。選舉事務處亦已就兩宗事件完成內部調查，相關工作小組亦已全面檢視部門在資訊保安上的工作，加強相關管理及培訓工作。