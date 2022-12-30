選舉事務處連番電郵外洩個人資料 私隱專員裁定違規 發執行通知糾正

選舉事務處年內兩度發生電郵外洩個人資料事件，個人資料私隱專員公署經調查後，昨發表調查報告，裁定選舉事務處違反《個人資料(私隱)條例》有關個人資料保安的規定，並指示糾正和防止違規情況再發生。選舉事務處表示接納調查報告，會採納有關步驟和建議，以防同類事件再次發生。

其中一宗事件於今年3月23日發生，選舉事務處一名文書主任原計劃將載有選民資料的檔案傳送至其私人電郵帳戶，以便在家工作，卻因錯誤輸入電郵地址而誤寄至不明收件人。

另一宗事件則為準備行政長官選舉期間，一名選舉事務處高級項目主任指示省略檢查後，負責發送測試電郵的行政助理錯誤將載有一名選委和其助理個人資料，包括姓名、電郵地址、電話號碼，以及該選委的簽署，電郵傳給38名選委及26名選委助理。

