選舉投票日多項設施免費開放 投票獲心意卡 可換商界消費券

立法會換屆選舉將於下月7日舉行。政府宣布，下月6及7日一連兩日，將會在全港多區舉行不同活動，包括政府文體設施免費開放和嘉年華等；商界亦推出不同優惠活動，包括換領現金消費券和優惠戲票等。此外，屆時已投票的選民將會獲發「心意謝卡」，感謝市民投票。 立法會選舉日舉行在即，政府在投票前一日及投票當日，推出不同活動，鼓勵踴躍投票。政務司長陳國基和政制及內地事務局長曾國衞昨公布詳情。陳國基表示，香港濕地公園、康文署轄下各區游泳池、太空館、科學館和藝術館將一連兩日(6日及7日)免費開放。

陳國基續指，在下月6日、即選舉前一日，將會辦「選舉繽紛日」；當晚在西九文化區亦會舉辦《同心．投票．創未來大匯演》，包括有藝人獻技和大型舞蹈表演等。此外，當日全港多處會有嘉年華，例如大埔海濱公園搞公民教育嘉年華；康文署會推出體育元素活動；港九新界會有展覽和攤位遊戲；多個紀律部隊則會開放部分設施，如青衣消防局、西貢大美督和大帽山的飛行服務隊停機坪。 此外，綠在區區將設有雙倍積分的優惠，食環署街市亦會有宣傳活動，以及有小禮物派發。房委會指定商場、街市，以及油塘的大本型商場，消費達一定金額後，可獲免費1小時泊車優惠。

此外，屆時已投票的選民將會獲發一張心意謝卡。陳國基表示，心意謝卡由生成式人工智能(AI)設計，並印有吉祥物「票箱寶寶」，卡內印有「感謝您投下寶貴一票，讓我們一起努力，同創香港未來」的句子。他指，心意謝卡不記名和無編號；亦不會要求公務員出示心意謝卡證明已經投票，而公務員應該支持政府工作，理應投票。 心意卡換現金消費券和半價戲票 商界方面，周大福集團推出近500萬元優惠，選民憑投票後派發的「心意謝卡」可享有優惠，包括K11 MUSEA及K11 Art Mall的50元現金消費券，共派33日，每日1,207個名額；啟德零售館300元電子消費優惠券，共4000張。另外，香港戲院商會表示，10間戲院商將在投票日提供優惠，市民憑實體「心意謝卡」到指定院商所有影廳，將可以五折優惠購買一張當日戲票，心意謝卡不可轉贈別人使用。

對於當局各項活動所涉及的開支，陳國基未有透露相關數字，稱相關措施是為了讓市民積極參與投票。對於投票提供優惠合法與否，陳國基表示，只要商户並非要求投票予某一名候選人而提供優惠，便無問題。資深大律師湯家驊亦指，只要不是提供誘因吸引市民投票予某一名候選人，便不屬違法。

