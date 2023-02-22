選舉舞弊｜前屯門區議員曾錦榮涉選舉舞弊及欺詐　今被判入獄2個月

前屯門區議員曾錦榮涉選舉舞弊及欺詐，今被判入獄2個月。(曾錦榮Facebook圖片)

廉政公署早前落案起訴前屯門區議員曾錦榮，控告他向選舉事務處提交虛假選舉申報書，及企圖欺詐選舉開支合共24,000元，曾錦榮今日（22日）在東區裁判法院被判入獄2個月。

被判入獄2個月

28歲被告曾錦榮，早前承認一項作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第20條；及一項企圖欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A條及《刑事罪行條例》第159G條。裁判官王證瑜判刑時表示，由於控罪嚴重，須判處被告即時監禁，並以監禁3個月為量刑起點，但考慮到被告認罪，將刑期扣減1個月。

控罪指，被告曾錦榮被控於2020年9月29日，在2020年立法會換屆選舉中作出舞弊行為，在根據第554章《選舉(舞弊及非法行為)條例》第37條提交的選舉申報書內，作出明知或理應知道屬虛假或具誤導性的陳述；另被控於同日向選舉事務處虛報於2020年7月29日至9月28日期間，僱用徐嘉俊為選舉助理所支付的8,000元，企圖詐騙而誘使選舉事務處支付8,000元津貼，導致他獲得利益，或令選舉事務處蒙受不利，或有相當可能會蒙受不利。

須向選舉事務處提交所有選舉開支捐贈

根據《緊急情況（換屆選舉日期）（第七屆立法會）規例》及《選舉（舞弊及非法行為）條例》，包括被告在內的候選人須於2020年9月29日或之前向選舉事務處遞交選舉申報書。選舉申報書須列出候選人在選舉中所有的選舉開支及選舉捐贈。上述規例訂明，合資格人士有權從政府收取相等於申報選舉開支的款項。

被告於2020年9月29日向選舉事務處遞交連同支持文件及申索表格的選舉申報書，申請政府支付款項。被告在選舉申報書上作出聲明，他曾招致選舉開支合共24,000元以聘請3名選舉助理。