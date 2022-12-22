選錯枕頭或致頸痛 科學研究︰教你如何揀枕頭

本港每10人有約6人曾有頸痛問題，除受傷、肩頸勞損或姿勢不良等，若枕頭對頸部和肩部的承托不足，便會對頸椎產生不良影響。明愛專上學院健康科學院健康科學院助理教授彭俊耀領導的團隊，早前與香港理工大學及悉尼大學於學術期刊《臨床生物力學》（Clinical Biomechanics）發表文章，指選擇枕頭時，橡膠枕頭及彈簧枕頭比羽絨枕頭更能減輕頸部疼痛和對頸部活動能力的影響。水枕和圓柱形枕頭雖然能恢復頸椎的正常生理弧度，但圓柱形枕頭或引致過度頸椎伸展，造成頸部疼痛。但不論是怎樣的枕頭設計，最重要是使用者能按自己常用的睡姿，選擇硬度及高度能承托頸椎的枕頭，以減輕頸椎的負擔、疼痛，及其對生活質素的影響。

研究涉及不同種類，包括圓柱形枕頭、水枕（water filled pillow）、規則形狀枕頭（麵包枕）、波浪枕（曲線枕）、U形枕頭；以及不同物料的枕頭，包括彈簧枕頭、羽絨枕頭，及可分為聚酯纖維、記憶棉或乳膠枕的橡膠枕頭。

選錯枕頭或致頸痛 ，科學研究︰揀物料亦要留意睡姿

橡膠枕彈簧枕比羽絨枕更能減輕慢性頸部疼痛 研究指，在選擇枕頭用料上，橡膠枕頭及彈簧枕頭，比羽絨枕頭更能減輕慢性頸部疼痛、起床時的疼痛感和對頸部活動能力的影響，使用者對這些枕頭有較高的滿意度。不過，枕頭對頸痛患者睡眠質量的影響則尚未有足夠研究作支持。

至於枕頭物料對頸椎承托力的影響，研究則指在側臥姿勢時，橡膠枕頭、彈簧枕頭和羽絨枕頭的頸椎承托力並沒有明顯的差異；仰臥姿勢時的頸椎承托力則因未有特定量化的標準，而未有定論。 另外，頸椎的弧度會因枕頭的形狀和高度而有顯著變化。有部分研究指出，圓柱形枕頭和水枕可恢復頸椎的正常生理弧度，減少頸椎間的壓力，以減輕慢性頸部疼痛和起床時的疼痛感。但圓柱形枕頭可能會促使過度的頸椎伸展，讓頸後方肌肉長期處於縮短狀態，引起頸部疼痛；相關枕頭耐用性亦較差。規則形狀枕頭和波浪枕，在側臥姿勢時對頸椎至胸椎的弧度則沒有明顯的分別。