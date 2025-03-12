遺體器官移植創新低 中央登記名冊不理想 肺病患者：苦候兩年 終明白捐贈重要

器官捐贈不但救活病人，也可能是救活一個家庭。惟本港器官捐贈率過去兩年跌至每百萬人不足4人，遺體器官成功捐贈及移植數字更創新低。有曾患上肺部纖維化的中年漢，輪候接近兩年後成功獲得肺部移植，憶述起初只能夠依賴藥物控制病情，情況惡化後生活頓時感到灰暗，又稱患病前沒有留意器官捐贈，直至接受手術時終感受到器官捐贈的重要。 遺體器官捐贈人數(每百萬人)

2022年 - 4.7人

2023年 - 3.2人

2024年 - 3.9人

今年51歲的資訊科技從業員顏希煊，2019年行平路時突然感到呼吸急促，到私家醫院接受檢查時發現肺部纖維化，肺功能只剩下約10%至15%；其後轉介至公立醫院跟進，等候近兩年終獲得肺部移植。在等候初期，需要服用價格高昂的藥物維持肺功能，後期情況惡化更需要機器輔助呼吸，形容該3個月生活比較灰暗，在家中行每一步也感到無力，食慾不振也使其體重從最高峰的108公斤，跌至不足60公斤。 顏希煊憶述，接獲醫院電話通知有合適肺部移植，當確認消息後頓時鬆一口氣，「終於等到呢樣嘢。」經過約6小時的成功手術後，留醫約1個月，亦遵從醫生建議多做呼吸運動和帶氧運動，1個月後體能已回復正常。顏提到，在證實患病前並無留意器官捐贈，直到接受手術始發現若果沒有人支持器官捐贈，很多人的生命會因而無法延續，又透露家人當時十分支持接受移植。

周嘉歡

港屬全球遺體器官捐贈最低之一

周嘉歡：未打破傳統觀念 本港截至去年只有約39.1萬人登記器官捐贈名冊，按年僅增加近2.4萬人，但全港每日有逾2,000名病人正輪候器官移植，過去兩年本港每年亦僅得兩宗肺部移植手術，而去年全年僅有30個遺體捐贈者。香港移植運動協會名譽會長周嘉歡表示，整體遺體捐贈及移植率過去兩年創新低，前年和去年每百萬人分別僅有3.2和3.9人捐贈遺體器官，較2022年的4.7人少，當年更是全球遺體器官捐贈率最低的地區之一。她指，捐贈率受不同因素影響，如有多少器官捐贈聯絡員、家人接受程度與社會文化等，舉例稱在不願捐贈器官的人中，有三分之一是與希望留全屍有關，直言「做咗幾十年好似唔係好成功(打破傳統觀念)」，稱解決問題和推動仍須各方努力。 被問到跨境器官移植互助機制恆常化是否有難度，周嘉歡稱過往特事特辦的個案牽涉人數較少，相對容易有成果，但恆常化後器官有機會來自全國不同地方，也要航空公司、海關、每間醫院清楚知悉才可實行，涉及不少訓練和流程，形容困難仍然相當多。她以歐洲跨境分配器官機制為例，該些國家也是以鄰近國家優先，認為本港與內地的恆常機制可朝這個方向發展，先與鄰近的內地地區建立恆常機制。 醫學會辦步行活動推廣器官捐贈 為推廣器官捐贈，香港醫學會下月13日會在中環至灣仔海濱舉行推廣步行活動「春耕行動」，提升市民對器官捐贈認識，參加名額為200人，每名參加者須呼籲5位朋友登記中央器官捐贈名冊。香港醫學會會長鄭志文稱，現時名冊登記人數不算太理想，登記人也會因家屬意願而未能捐出器官。他理解家屬較難為逝者作出這項重大決定，步行活動將建議已登記者找機會與身邊人和家人講解意願，甚至清晰寫在遺囑和預設醫療指示。