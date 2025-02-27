邀馬會交籃球博彩建議 政府︰年內開展諮詢

香港賽馬會的最新評估，去年的非法籃球賭博投注額高達700億至900億元，財政司長陳茂波表示，近年有不少社會人士關注香港的籃球非法賭博問題，為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議。

政府消息表示，研究籃球博彩項目，原因是市民對該賭博活動有需求，並且尋求非法途徑滿足。他指上一次賽馬會評估的非法籃球投注額，只有約500億元，最新數字顯示已大幅增長，雖然警方已盡力打擊，近年多次搗破外圍賭博集團，但資訊科技發展，非法籃球賭博活動較以往更多，有需要規範化籃球博彩，讓部分非法博彩投注額，流入合法市場。