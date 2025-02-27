邀馬會交籃球博彩建議 政府︰年內開展諮詢

香港賽馬會的最新評估，去年的非法籃球賭博投注額高達700億至900億元，財政司長陳茂波表示，近年有不少社會人士關注香港的籃球非法賭博問題，為有效打擊非法賭博活動，政府將積極探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議。
政府消息表示，研究籃球博彩項目，原因是市民對該賭博活動有需求，並且尋求非法途徑滿足。他指上一次賽馬會評估的非法籃球投注額，只有約500億元，最新數字顯示已大幅增長，雖然警方已盡力打擊，近年多次搗破外圍賭博集團，但資訊科技發展，非法籃球賭博活動較以往更多，有需要規範化籃球博彩，讓部分非法博彩投注額，流入合法市場。
政府消息表示，有關程序會參考過往開放足球博彩，會先由賽馬會提交建議，政府研究及若然同意後，就會交由博彩及彩票委員會討論及通過，再作預計1個月的公眾諮詢，希望今年內能開展有關籃球博彩的公眾諮詢。
香港賽馬會歡迎當局邀請提交推行規範籃球博彩的建議，指將於短期內向特區政府提交詳細建議。馬會指，非法籃球賭博引致嚴重社會問題，包括高利貸及引誘未成年人賭博等。規範籃球博彩是打擊非法籃球賭博的重要舉措，亦可支持馬會提供慈善捐款以及為政府帶來重要稅收，符合公眾利益。
體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛認為建議反映政府打擊非法賭博活動及將博彩收益帶回合法市場的決心，預估每年可為本港帶來至少15億至20億元的額外博彩稅收。他又說，相信馬會短期內能夠提交建議方案予政府，同時希望政府能夠盡快展開公眾諮詢及立法程序，聆聽社會聲音，有信心馬會能夠在明年NBA球季開始前推出有關博彩項目。