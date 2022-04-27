邁向復常｜批長幼接種率不理想 林鄭：疫情趨穩定

本港昨增347宗新冠肺炎確診，數字重回2月初水平，特首林鄭月娥形容，過去10日疫情更趨穩定，社會走上復常道路，但批評「一長一幼」群組的新冠疫苗接種率不理想，又指當局對於在「疫苗通行證」實施後仍未有打針的市民，已再想不到可如何「谷針」。昨錄得的12宗輸入個案，有3宗屬進入社區後確診，包括兩名曾回校的教師，當局相信全屬復陽。

單日確診數字整體持續回落，本月15日起一直維持在三位數，林鄭月娥指污水監測和強制檢測陽性比率等指標，均較10日前大減逾半，而復活節假期後亦未見反彈跡象。她指，本港疫情已趨穩定，當局可繼續推展工作，讓社會走上復常道路，包括下月實施第二階段社交距離措施放寬。

政府數據顯示，3至11歲和70歲或以上群組的首針接種率，分別為66.45%和74.73%。林鄭月娥昨早指出，「一長一幼」群組仍有約40萬名人未打第一針，情況令人非常擔心，呼籲他們盡快接種。她稱，未打針者在「疫苗通行證」下很多地方都不能去，認為市民如在這大誘因下仍選擇不打針，「我哋真係仲諗唔到有咩方法」，又不相信派錢能鼓勵公眾接種。