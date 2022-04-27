邁向復常｜批長幼接種率不理想 林鄭：疫情趨穩定

本港昨增347宗新冠肺炎確診，數字重回2月初水平，特首林鄭月娥形容，過去10日疫情更趨穩定，社會走上復常道路，但批評「一長一幼」群組的新冠疫苗接種率不理想，又指當局對於在「疫苗通行證」實施後仍未有打針的市民，已再想不到可如何「谷針」。昨錄得的12宗輸入個案，有3宗屬進入社區後確診，包括兩名曾回校的教師，當局相信全屬復陽。
單日確診數字整體持續回落，本月15日起一直維持在三位數，林鄭月娥指污水監測和強制檢測陽性比率等指標，均較10日前大減逾半，而復活節假期後亦未見反彈跡象。她指，本港疫情已趨穩定，當局可繼續推展工作，讓社會走上復常道路，包括下月實施第二階段社交距離措施放寬。
政府數據顯示，3至11歲和70歲或以上群組的首針接種率，分別為66.45%和74.73%。林鄭月娥昨早指出，「一長一幼」群組仍有約40萬名人未打第一針，情況令人非常擔心，呼籲他們盡快接種。她稱，未打針者在「疫苗通行證」下很多地方都不能去，認為市民如在這大誘因下仍選擇不打針，「我哋真係仲諗唔到有咩方法」，又不相信派錢能鼓勵公眾接種。
是否全民檢測仍待決定
隔離設施需求近期減少，林鄭月娥指現時的7個社區隔離設施，未來將集中用2至3個，其餘轉為備用狀態，以應付或出現的第六波疫情。她又透露，9間隔離酒店下月將轉作指定檢疫酒店，為抵港居民或非居民提供多約3,000間檢疫房。至於仍否進行全民檢測，林鄭月娥指要考慮對社會發展的影響，故仍有待決定。
疫情方面，昨分別錄得核酸檢測和快速測試陽性個案205及142宗，第五波疫情累計119萬宗。在12宗輸入個案當中，有5宗昨抵港、7宗早前抵港，其中3人在抵港第12日在社區檢測確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，3人分別來自印尼、南非和新加坡，上月底均在當地有感染紀錄、最新樣本病毒量低，相信全屬復陽個案。
復課一周47師生染疫
本港昨有約617間學校恢復面授課堂，有13名來自不同學校的師生確診，兩名教師為昨公布的抵港復陽個案，他們周一曾回校。復課以來累計約47名師生確診，其中一間學校更兩日內錄得3宗學生個案，張竹君指兩人屬家人，未有接觸另一位學生，又稱未見學校有爆發。另外，醫管局再呈報7宗死亡個案，第五波疫情累計9,061人離世。