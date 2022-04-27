邁向復常｜新地推酒店會員計劃 共享商場會員積分冀提供多元消費體驗

新鴻基地產集團推出酒店及消費購物綜合獎賞計劃Go Royal by SHKP(帝賞)，會員透過手機應用程式Go Royal，於5間「帝」系酒店消費，除可享一般的會員優惠及儲積分，平台更可與新地商場的綜合會員計劃The Point共用積分，互換商場購物禮遇或在酒店消費獎賞。新鴻基地產執行董事郭基煇指，冀兩會員平台為顧客提供更全面、多元消費體驗。他透露，新平台本來計劃第五波疫情前推出，目前在復市後出台配合「香港人再出嚟抖返氣」。

使1蚊賺1 The Point分

Go Royal獎賞計劃涵蓋5間「帝」系酒店，即帝苑酒店、帝都酒店、帝京酒店、帝景酒店和帝逸酒店，以及其20間餐廳。平台與新地商場的The Point結盟，使Go Royal及The Point會員於參與酒店每使1元可賺1分The Point積分，實行於酒店「食、玩、住」也賺分兌換更多獎賞。郭基煇指，冀透過2個計劃、一個帳戶、一套積分，同時滿足酒店住宿、餐飲及商場購物多重願望。他形容兩平台結盟是重大及策略性里程碑，彰顯The Point作為集團核心會員計劃重要性，亦可增強協同效應。

1388元登記金卡會員即回贈1200元禮券

Go Royal設2種會籍，入門級「Go Royal(帝賞卡)」免費登記，不設會籍期限，即可享全年九折餐飲優惠。另一種會籍是「Go Royal Gold(帝賞卡)」，年費需1,388元一年，餐飲優惠折扣高達八折，更有高達九二折住宿優惠。金卡會員更即時獲回贈值1,200元餐飲現金券及多種額外禮遇包，包括免費自助午餐及生日蛋糕等。

出台優惠3倍迎新積分

為慶祝Go Royal全新推出，即日起至7月底，免費登記成為會員後，即可享100元迎新禮券，光顧適用酒店及食肆時，首筆單一合資格交易中，首500元合資格消費可賺3倍迎新積分；另外在5月底前，在消費券計劃下任何於「帝」系酒店合資格消費均可獲雙倍積分。

敦基煇：Staycation唔出房體驗大打折扣

郭基煇透露，平台原定1月推出，因第五波疫情爆發推延至今，期間進一步改善應用程式、加強培訓等，現時推出適合，配合「港人出來唞氣」。他又指，截至上周酒店餐廳營業數據，按月有幾倍增長，已達到去年11月九成生意額，相信目前已追上，至於能否返至12高峰水平有待觀察。他補充，月初消費券發放與社交距離解封時間相近，難以分辨兩者對生意改善作用。他又說，重開餐廳、健身室對酒店業十分關鍵，笑言Staycation「住喺房度唔出嚟，餐廳送餐，成個體驗大打折扣」，冀盡快進一步放寬也重開泳池等設施。