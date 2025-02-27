邊境建設費料不礙市民北上 機場離境稅增至200元

新一份財政預算案提出多項開源措施，包括今年10月1日起購買機票的旅客，機場離境稅會增加80元至200元，政府估計對飛機乘客影響輕微，預計每年可增加約16億元收入。

政府又研究向陸路離境私家車徵收邊境建設費，旅遊巴和貨車不受影響，以每輛私家車收取200元為例，每年可為政府帶來約10億元收入。政府消息指，收費水平可以再研究，但指出已考慮到以私家車北上的市民有較高負擔能力，如私家車有多人共乘，平均成本會更低。由於乘搭公共交通北上的市民同樣不受影響，政府消息相信不會窒礙市民北上意欲，並稱如何收取、何時開始等均未有定案。