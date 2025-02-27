邊境建設費料不礙市民北上 機場離境稅增至200元

新一份財政預算案提出多項開源措施，包括今年10月1日起購買機票的旅客，機場離境稅會增加80元至200元，政府估計對飛機乘客影響輕微，預計每年可增加約16億元收入。
政府又研究向陸路離境私家車徵收邊境建設費，旅遊巴和貨車不受影響，以每輛私家車收取200元為例，每年可為政府帶來約10億元收入。政府消息指，收費水平可以再研究，但指出已考慮到以私家車北上的市民有較高負擔能力，如私家車有多人共乘，平均成本會更低。由於乘搭公共交通北上的市民同樣不受影響，政府消息相信不會窒礙市民北上意欲，並稱如何收取、何時開始等均未有定案。
當局亦擬檢視各政府隧道及主幹道收費，體現「用者自付」原則。政府消息稱，會考慮各條隧道的實際情況，包括地理位置、服務對象，以及交通管理需要、公眾負擔程度、收回成本等原則，未有正面回應哪些隧道考慮轉收費。
隧道主幹道研收費 交通罰款錶位擬加價
政府消息指，有關道路日後料以「易通行」收費，希望今年內提出建議及交立法會審議，強調措施與早年的電子道路收費計劃無關，又說增加收入只是措施結果，而非推行原因。翻查資料，近年決定取消收費的隧道和主幹道包括青嶼幹線、屯赤隧道、將軍澳隧道和將藍隧道。
另外，當局將檢討電動私家車牌照費、泊車咪錶收費和交通違例事項定額罰款。政府消息稱，冀調整咪錶收費加快停泊車輛流轉，讓更多駕駛者用到錶位，至於調整交通違例罰款，就考慮到罪行嚴重性和阻嚇力是否足夠，以及部分項目罰則多年沒有調整。當局就咪錶收費和違例罰款額的調整水平和涉及事項未有定案，同樣目標今年交立法會審議，有信心能成功調整。連同隧道收費、調整咪錶與違例罰款等，政府預計每年可增加約20億元收入。