邊境禁區｜沙頭角旅行團名額或增至每日500個　中英街暫不開放

政府於上周五(3日)起，每逢公眾假期、星期六日開放邊境禁區的沙頭角墟，首階段每個假日可有6個旅行團，共180名遊客參觀，並可經由沙頭角碼頭前往鴨島、吉澳等外島。沙頭角鄉事委員會主席李冠洪今早出席電台節目時表示，計劃首階段試行3個月。若3個月試行計劃順利，將由第4個月起，增至500個名額；至於中英街暫時不在開放範圍之內，因該地涉及中國邊境，需待中港兩地磋商才能開放。

沙頭角鄉事委員會主席李冠洪表示，目前計劃實施三日，整體運作暢順， 該區居民普遍歡迎，對其日常生活影響不大，不過亦有居民對開放後的治安、衛生及交通問題存在擔憂。惟他認為，禁區封閉70年終於開放，是重要的一步。惟認為實驗計劃不夠理想，因計劃只涉及小範圍區域，而且現時社區設施貧乏，不足以應付並開放整個沙頭角墟

中英街開放涉兩地政府

他又說，不少到訪沙頭角的團友，也問及何時可開放中英街，不過他預計第二階段開放時，也不包括開放中英街，因為涉及兩地政府，磋商需時。他表示，試驗計劃為期半年，期望半年後或一年後，會開放整個沙頭角墟。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦亦表示，深圳鹽田區政府也很希望發展中英街旅遊，作為業界一份子，也希望在較後時間可開放中英街，如果香港居民可透過本地團進入中英街，會令沙頭角及離島行程更豐富。他又說，當局宣布開放沙頭角碼頭後，不少企業和團體也查詢包團，也有很多市民向旅行社查詢。