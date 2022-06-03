邊境禁區｜沙頭角碼頭今起開放 日限最多6團往外島 (多圖)

為配合「北部都會區」發展，政府今日(3日）起試行在周末及假日，開放原屬禁區的沙頭角公眾碼頭，供已申請旅行團經此前往塔門、鴨洲等外島，以及荔枝窩。沙頭角鄉事委員會主席李冠洪指，大部分居民都期待盡快開放，又透露待加設保安設施後，當局下一步或開放整個沙頭角墟。受惠船程大幅縮短的荔枝窩原居民亦樂見禁區開放，村內部分房間亦完成裝修，下月起推出深度遊，讓旅客體驗傳統客家生活。

由6月3日起，逢星期六、日，以及公眾假期，保安局會試行容許已申請禁區證的旅行團，經沙頭角碼頭前往外島旅遊，為期6個月。局方每天會提供2個時段予旅行社申請，每時段容許3個旅行團使用碼頭，每團不超過30人，扣除司機和導遊後，每團最多有28名旅客。

保安局指，碼頭旁的空地平日會作停車場之用，假日則將其封閉，僅供旅行團使用，以及已成功獲抽籤的本地居民入內擺賣，共設有16個攤檔。局方亦要求旅行團旅遊巴在禁區內行駛指定道路，並安排保安人員在碼頭一帶維持秩序，確保旅客不會越過指定的活動範圍。

禁區證特設「旅客」類別

當局為今次試行計劃，就禁區證特別增設「旅客」類別，禁區證正面會顯示「T」字以作識別。局方強調，即使今日放寬安排，碼頭位置仍屬禁區，進入前須申請禁區證。

局方將於計劃試行6個月後進行檢討，評估開放後對居民交通、民生、治安、市容有何影響，再決定會否進一步開放禁區。至於未來會否開放個人遊客，以至擴大開放範圍，局方稱現時言之尚早。

旅發局日前安排傳媒到視察沙頭角和荔枝窩視察。為配合開放沙頭角碼頭，當局已增建公廁和「打卡」景點，如在地面有「沙頭角」立體字，碼頭上增設多幅當地學生和居民參與繪畫的壁畫，圍欄掛有多件居民製作的手工藝品，並參考中英街界碑設立「沙頭角之角」打卡位。