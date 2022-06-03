邊境禁區｜沙頭角碼頭今起開放 日限最多6團往外島 (多圖)

為配合「北部都會區」發展，政府今日(3日）起試行在周末及假日，開放原屬禁區的沙頭角公眾碼頭，供已申請旅行團經此前往塔門、鴨洲等外島，以及荔枝窩。沙頭角鄉事委員會主席李冠洪指，大部分居民都期待盡快開放，又透露待加設保安設施後，當局下一步或開放整個沙頭角墟。受惠船程大幅縮短的荔枝窩原居民亦樂見禁區開放，村內部分房間亦完成裝修，下月起推出深度遊，讓旅客體驗傳統客家生活。
由6月3日起，逢星期六、日，以及公眾假期，保安局會試行容許已申請禁區證的旅行團，經沙頭角碼頭前往外島旅遊，為期6個月。局方每天會提供2個時段予旅行社申請，每時段容許3個旅行團使用碼頭，每團不超過30人，扣除司機和導遊後，每團最多有28名旅客。
保安局指，碼頭旁的空地平日會作停車場之用，假日則將其封閉，僅供旅行團使用，以及已成功獲抽籤的本地居民入內擺賣，共設有16個攤檔。局方亦要求旅行團旅遊巴在禁區內行駛指定道路，並安排保安人員在碼頭一帶維持秩序，確保旅客不會越過指定的活動範圍。
禁區證特設「旅客」類別
當局為今次試行計劃，就禁區證特別增設「旅客」類別，禁區證正面會顯示「T」字以作識別。局方強調，即使今日放寬安排，碼頭位置仍屬禁區，進入前須申請禁區證。
局方將於計劃試行6個月後進行檢討，評估開放後對居民交通、民生、治安、市容有何影響，再決定會否進一步開放禁區。至於未來會否開放個人遊客，以至擴大開放範圍，局方稱現時言之尚早。
旅發局日前安排傳媒到視察沙頭角和荔枝窩視察。為配合開放沙頭角碼頭，當局已增建公廁和「打卡」景點，如在地面有「沙頭角」立體字，碼頭上增設多幅當地學生和居民參與繪畫的壁畫，圍欄掛有多件居民製作的手工藝品，並參考中英街界碑設立「沙頭角之角」打卡位。
李冠洪：大部分居民期待開放
沙頭角鄉事委員會主席李冠洪表示，原本希望當局開放整個沙頭角墟，據他了解，待加設保安設施後，當局便會開放沙頭角墟，但不包括中英街。
他指，沙頭角自1951年已被列作禁區，大部分居民都期待盡快開放，但承認有部分居民對開放禁區有「少許擔憂」，如交通、人流、清潔等情況，區內設施是否足以應付。他指若能解決有關問題，居民應不會反對。
他相信，大部分港人也未踏足過沙頭角，期望日後可藉此神秘感吸引更多港人到沙頭角遊玩，再到鄰近外島探索。他亦期待當局未來進一步開放禁區，可帶動本土經濟。
過往由馬料水坐船至荔枝窩需時達2小時，開放沙頭角碼頭後坐船前往僅需20分鐘。荔枝窩村原居民曾漢民表明開放沙頭角禁區，稱：「入面民生都差不多唔多高興，開放起碼生活有啲改變，多啲遊客嚟」。他相信荔枝窩亦可得益，增加街渡客量之餘，亦可增加就業機會。
他又指，村委會因應人流增加，加派義工維持秩序，而5、60年代荔枝窩村曾有多達600至700人居住，甚至有稱村民有過千人，笑言他們「習慣很多人」，亦可吸引昔日移民外國的村民回流。
9間房屋已取「賓館」牌
鄉郊基金早前資助村民復修村內15間房屋，至今12間已完工，當中9間已取得「賓館」牌照，2間正等待審批。鄉郊基金項目總監區志偉強調，他們不是辦「宿一宵」或「民宿」，而希望讓旅客深度體驗，如耕田、製作茶果等。基金計劃7月起接待旅客，初步計劃每項體驗活動每人150元起，留宿每晚收費1000元。
旅發局表示，相信今次沙頭角碼頭開放，有助更方便探索附近生態及地道文化景觀，如荔枝窩等，相信可以增加香港綠色旅遊的吸引力，不但令市民有新體驗，亦希望通關後，吸引旅客到訪。