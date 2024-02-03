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2024-02-03 00:01:00

邊緣青年成見習督察　冀以生命影響生命幫助青年重回正軌

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邊緣青年葉文權(右二)成見習督察　冀以生命影響生命幫助青年重回正軌(陳芷晴攝)

邊緣青年葉文權(右二)成見習督察　冀以生命影響生命幫助青年重回正軌(陳芷晴攝)

警察學院今日舉行結業會操，見證新一批見習督察及學警畢業，投入警務工作。當中榮獲施禮榮盾及榮譽警棍的見習督察葉文權，曾經是一名邊緣青年，在社工引薦下參加由警察義工舉辦的「奮進行動」，避免了誤入歧途，他立志在警隊回饋社會，以生命影響生命，幫助如他當初般有問題的青少年重回正軌。

在天水圍長大的葉文權指年少時無心向學，整天在街上流連，認識了不良分子。幸好當時遇到社工關心，在長期傾談下建立了關係，社工認為他缺乏人生目標，留意到他身型高大，個性活躍，建議他加入「奮進行動」。計劃是透過由警察義工和社工合辦的體育運動，為參加者建立正面的價值觀。葉文權加入了奮進青少年欖球隊，他指最初並不投入，嫌欖球過多規矩，而自己年少時較「火爆」，偏偏在欖球中離不開肢體碰撞卻，要忍耐避免出現爭執，令他學會尊重他人。

葉文權冀助青年重回正軌

訓練期間，教練發掘了葉文權的潛力，令他有機會參加海外比賽。有一次，「奮進行動」安排他們到柬埔寨與當地欖球隊交流，看到小朋友在貧民區成長，令他深刻體會到幸福非必然。從那時起葉文權便立志貢獻社會，於2014年正式加入警隊。成為警員後，葉文權希望跟隨當初幫助他的警察義工，幫助青年重回正軌。因此，他積極在不同社區活動進行演講，期望透過自身經歷啟發青年。他亦一直鼓勵其他「奮進行動」畢業生投考警隊，至今已有逾30人加入。除了鼓勵他人，葉文權亦努力自我增值，於在職期間持續進修並取得學士學位，經過3次投考後，成功成為見習督察。

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葉文權16歲時代表「奮進行動」到柬埔寨比賽 葉文權16歲時代表「奮進行動」到柬埔寨比賽 新一批見習督察及學警畢業，左起是王增新、林穎欣、葉文權及梁浩釗(陳芷晴攝) 新一批見習督察及學警畢業，左起是王增新、林穎欣、葉文權及梁浩釗(陳芷晴攝)

梁浩釗離開舒適圈加入警隊

與葉文權不同，現年40歲的見習督察梁浩釗非畢業後便投身警隊，而在到中年改變航道，毅然離開舒適圈投考警隊。梁浩釗原本在一間美國上市公司任職銷售部主管，工作穩定。直至2019年理工大學衝突期間，他如常駕車上班，當駛至近理大時，目睹示威人士向橋下的車輛投擲石頭及汽油彈，並投下雜物阻塞道路。當時梁浩釗被困在車內動彈不得，不敢貿然下車，首次感到生命受威脅。這仍歷歷在目的情景促使他為自己、家人及下一代作出改變，投考見習督察。

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梁浩釗的妻子是一名警察，在反修例事件期間駐守前線，梁浩釗當時會盡量接送太太以確保安全，親身了解平日擁有安全環境的背後，有賴警察「走到最前，最遲退出」。梁浩釗希望挺身而出投考警隊，指活到這個年紀，希望在金錢以外尋求有意義的事，令餘下人生活得更精彩，並令更多人認識正義的一面。不過，梁浩釗當時心情十分忐忑，碰巧得知公司提供晉升機會，另一方面受反修例事件影響，令他與親人、朋友以至同事的關係變得惡劣，甚至受杯葛。

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梁浩釗坦白說人到中年，少不免更看重面子及尊嚴，父母最初亦並不認同他的決定，幸好最後改變態度。而梁浩釗開始實踐對他而言看似不可能的任務，儘管過往在職場得心應手，但在運動場上卻屢戰屢敗，難免感到沮喪。經歷多重考驗後，梁浩釗成功通過最終面試，卻再次面臨人生交叉點，就是得知太太再次懷孕。他了解到如放棄進入學院受訓，可令太太舒適度過孕期。但經仔細考慮後，他決定不讓生命留下遺憾，唯有讓太太在該段時間辛苦些，好讓他能進入學院受訓。

王增新由文職轉任警員

同樣是轉跑道的還有33歲的銀笛獎得獎人王增新，他加入警隊前在銀行任職約12年。他幸運地獲得多次晉升機會，成為當時公司最年輕的分行經理之一，而收入亦不錯，足以令他和家人擁有穩定的生活及成功置業。他指由於社會上發生的種種事件，令他深感社會變得扭曲，警民關係愈見緊張。作為香港的一分子，希望實踐從小到大的夢想，追求一份更有意義及成就感的工作，為警隊作出貢獻，為社會出一分力。

從事銀行業時，王增新分享有次客戶幾乎被中介公司騙取大筆金錢，在他協助下聯絡不同部門，成功防止罪案發生。最後客戶向他贈送感謝卡，他指很難形容那份成就感，希望可幫助更多人。王增新擁有1名1歲半的女兒，他指尤其在成為父親後，責任感變得更加強烈，希望女兒能在更安全的香港成長。無論工作上遇上多大的轉變或多辛苦，王增新期望能成為女兒的好榜樣，看到父親為夢想不斷努力。他提到興趣是看電影，不但可暫時遠離現實生活，放鬆心情。他亦指透過觀察電影中的角色如何應對挑戰及發展人際關係等，可從中汲取經驗。

林穎欣放棄成為律師

今次薛富盃得獎人是24歲的林穎欣，她畢業於中國政法大學法律系，並取得內地法律從業資格。林穎欣大學時期身處北京，但一直關心香港時事，同樣因反修例事件萌生加入警隊的念頭。於是，林穎欣參加了警隊學長計劃，並在中區警署警民關係組進行暑期實習，進一步了解警隊工作，在畢業後下定决心投考警員。

林穎欣沒有順理成章地成為律師，她解釋正正是讀法律期間，發掘了興趣，並增加對不同事物的了解。她認為律師與警察工作有很多相似之處，不過律師有局限性，因為分不同範疇，例如刑事、商業等，不能全面幫助他人。而警察則牽涉不同部門，她希望回流香港加入警隊，服務所生活的地方。

在內地就讀大學時，林穎欣在學生委員會維權部門工作，幫助同學解決校園內的大小事務。她同樣認為和警察工作很相似，幫助市民處理日常事務。家人最初對於林穎欣想投考警隊感到驚訝，認為她較文靜，擔心不能應付警務工作。在了解愛女的決心後，支持她追尋目標，為香港出一分力。

林穎欣去年於中國政法大學法律系畢業 林穎欣去年於中國政法大學法律系畢業
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