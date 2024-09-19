邊緣青年蛻變督察 「奮進行動」欖球訓練改寫人生

警隊自1996年創立「奮進行動」計劃，由現役及退休警務人員擔任義工，透過提供不同種類的運動培訓，幫助邊緣青少年建立正確價值觀，遠離罪惡。今年初畢業成為見習督察、現駐守機場警區的葉文權（Peter），年輕時正因為參加了「奮進行動」，成為人生的轉捩點。

社工轉介加入「奮進行動」 脫胎換骨謹言慎行 現年30歲的Peter接受最新一期《警聲》訪問時坦言曾是邊緣青少年，「當年我喜歡流連街頭，脾氣很大，動輒與人衝突」。幸他在社工轉介下加入「奮進行動」後脫胎換骨，謹言慎行，「活動有社工跟進，如果學員在培訓過程中品行不端，隨時失去練習甚至出賽機會，故大家都會踏實和有禮地參與。」「奮進行動」提供的運動培訓項目眾多，Peter當初選擇學習欖球，因為既有交通接送安排，又有運動裝備贈送。憑藉高大健碩身型，加上勤於受訓，他火速成為主力球員，並先後獲派往柬埔寨、新加坡及台灣等地參賽，令其眼界大開。

除拓寬視野，Peter透過「奮進行動」認識不少警員，部分更是特警，覺得他們十分有型和正氣，憧憬自己有天亦能成為其中一員。因此，他2014年完成大專課程後隨即投考警隊，順利成為一名警員。 Peter從欖球場上學懂了要邁向理想，一定要先訂下目標，然後按部就班地提升自己。他的理想是晉升督察，但在面前還有一道門檻，「我常與外籍欖球員溝通，英語對話能力不俗，不過要成為督察，還欠一個學位。」於是Peter發揮「奮進」精神，利用公餘時間完成學位課程。